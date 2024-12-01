「大雪」節氣將至 4生肖注意心血管疾病 稍有不適需就醫

本月7日將進入大雪節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照）

本月7日深夜11時19分將進入「大雪」節氣，命理師楊登嵙提到，在大雪節氣中，有鼠、牛、龍、馬等4個生肖，需要注意心血管疾病 ，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入，若有不適需就醫檢查。

命理師楊登嵙說，古語有云「大者，盛也，至此而雪盛也」，到了大雪節氣，北方雪往往下得大、範圍也廣。大雪時節，萬物潛藏，養生要順應自然規律，在「藏」字上下功夫。

楊登嵙說，關於「大雪」的養生，從中醫角度來看，此時已經到了「進補」的大好時節，這裡的進補並不是一般所說的隨便吃點營養價值高的補品，而是要通過養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒冷等綜合調養達到強身健體的目的。

楊登嵙建議，此節氣應適當吃些溫熱食物，以祛寒補氣血，例如牛肉、花生、核桃 、大棗、桂圓肉、羊乳等。同時也得搭配些白菜、蘿蔔、茼蒿、荸薺、冬筍、橙子、柑、蘋果、梨等，清熱，消食通便。

他說，此節氣室內氣候乾燥，不吃蔬菜，會造成維生素B缺乏而誘發口角炎。因此，冬季應多喝水，多吃水果和蔬菜。生、冷食物也要少吃，如蔬菜沙拉、冰鎮飲品等。

他認為，此節氣為了適應「冬藏」，應適當增加睡眠時間，忌熬夜，提倡早睡，適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。