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身形纖細「瘦胖子」 胰島素阻抗是糖尿病高危險群

廖靜清
身材纖細的瘦子也可能因為生活作息與飲食習慣不佳，導致糖尿病上門；示意圖。（圖／123RF）
身材纖細的瘦子也可能因為生活作息與飲食習慣不佳，導致糖尿病上門；示意圖。（圖／123RF）

肥胖的人罹患糖尿病的機率高，但身形纖細的瘦子也要小心糖尿病找上門。台灣開業家醫科醫師鄧雯心表示，不良的生活習慣才是罹病主因，讓身體代謝異常、無法正常分泌胰島素，形成「胰島素阻抗」。當累積5至10年，會使胰臟更加疲乏，導致糖尿病前期，意即「糖尿病候選人」。

台灣藝人任容萱發現自己年過30歲之後，一年胖1公斤，少吃多動也瘦不下來，決定求診減重。進行一系列荷爾蒙檢測後，發現BMI雖然只有20，但體脂率、內臟脂肪都偏高，合併脂肪肝及胰島素阻抗的問題，面臨糖尿病前期風險。

另外，任容萱還有雌激素和甲狀腺問題，身體代謝較慢，容易有水腫和下半身肥胖。在團隊的建議下，她開始戒糖、調整飲食並漸進式改善作息，同時搭配營養補充品，4個月減重8公斤、體脂下降8%，也化解陷入糖尿病的危機。

鄧雯心強調，許多體型偏瘦的人會忽略糖尿病的威脅，以為跟自己沒關係，其實這些看起來不胖、體脂卻超標的「瘦胖子」，因為能降低血糖的荷爾蒙胰島素失衡，一旦出現胰島素阻抗，更容易導致脂肪囤積，增加慢性發炎和糖尿病風險。

鄧雯心醫師提醒，外表看起來纖細的女性，不要過度追求更低的體重，應注重脂肪和肌肉的比例，把減重主軸放在減少內臟脂肪。她提到，胰島素也是一種荷爾蒙，主要工作是降血糖；減重族群要注意下列三種荷爾蒙的影響，避免健康危害。

1.胰島素：

胰島素阻抗會提高增肌減脂的難度，包括內臟脂肪增加、血脂異常。建議減重女性可以先減少糖和精緻澱粉，增加蛋白質和好油脂，搭配運動改善，但若效果有限，應進一步檢測評估，釐清是否分泌失調。

2.甲狀腺：

壓力、節食和過量運動會造成甲狀腺功能低下，影響新陳代謝。常見症狀包括皮膚乾燥、頭髮脆弱易斷、水腫、情緒低落、月經異常等。

3.壓力荷爾蒙：

慢性壓力荷爾蒙過高或睡眠不足，會增加飢餓感，也會讓人想吃重口味、高熱量食物。長期飲食控制或運動無法改善腹部脂肪，也可能是壓力荷爾蒙失衡所致。

肥胖不僅是慢性病，也會增加罹患其他疾病的風險，鄧雯心強調，飲食、運動、睡眠是維持體態的三大關鍵，有肥胖問題並不是少吃就好，一定要從生活型態著手。多吃原型食物、改變進食順序、增加運動量，並適當補充鎂、鋅、維生素D等營養素，調整脂質代謝。

減重 檢測

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