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胃口差、常喊痛…老年憂鬱6警訊 延誤治療易失智

廖靜清
醫師提醒，老年憂鬱別忌諱就醫，透過「當志工」可減少孤獨感，也提高自我價值和自信心；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，老年憂鬱別忌諱就醫，透過「當志工」可減少孤獨感，也提高自我價值和自信心；示意圖。（圖／123RF）

家中長輩上了年紀，常抱怨身體疼痛、胃口不佳，做什麼事都提不起勁，也變得悲觀、甚至不想活了。小心這是「老年憂鬱」的警訊，如果錯過黃金治療期，可能演變成失智症。台北振興醫院身心科醫師蔡佳芬表示，不少研究已證實，「當志工」可減少孤獨感，也提高自我價值和自信心。

世界衛生組織估計，25%老年人曾感到社交孤立；台灣國健署「111年老人狀況調查」也發現，65歲以上長者經常感覺沒有伴（孤獨）比率為4.39%。多項研究證實，寂寞孤獨對身心健康、生活品質及壽命有嚴重影響，成為全球健康問題。

2022年發表於「老年社會工作期刊」的研究指出，從事志工服務，不僅讓人覺得人生有意義，還可以減少孤獨感，特別是每年從事志工服務超過100小時。

蔡佳芬表示，中老年人參與社會活動可顯著延緩老化，尤其是志願服務，與人群連結可紓緩孤獨感，包括增加與人連結的機會，在產生利他的過程中，成就感及價值感更高；透過與他人互動，「一起」互動能產生歸屬感，增進心理健康，包括認識志同道合的朋友，不會與外界脫節。

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，年長者因周邊事物變少，或退休後與他人互動減少，產生孤獨感的機率比其他年齡層高。面對高齡孤獨，不妨多參加社大或樂齡中心開辦的多元課程，並學習LINE、fb 等網路社群維繫及擴展社交關係。

葉雅馨提醒，長者晚期感到孤獨最大的原因，可能來自另一半離開。許多長輩在喪偶後變得鬱鬱寡歡，注意力和記憶力也跟著衰退，更需要子女陪伴。老年憂鬱別忌諱就醫，透過專業診斷能回復生活常軌，否則當症狀逐漸惡化，腦部神經也會受到損傷。

老年憂鬱警訊

1.常抱怨身體疼痛：檢查不出確切原因。

2.情緒低落：常悶悶不樂，易怒、易焦慮。

3.不想出門：提不起勁，不想外出社交或與親友互動。

4.忘東忘西：對健忘感到不安，強調想不起來。

5.體重減輕：不想吃東西，若體重一個月內減輕5%要注意。

6.感到悲觀：覺得自己沒用，有時候會把「不想活」掛在嘴邊。

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