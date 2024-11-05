糖友、胖子…當心 8危險族群做到6件事 遠離腦中風

醫師提醒，三高異常要懂得辨別、維持良好的習慣等作息，可預防中風發生；示意圖。（圖／123RF）

世界中風 組織（World Stroke Organization, WSO）指出，全球每年有約1200萬人中風，造成660萬人死亡。以台灣為例，腦血管疾病長期位於10大死亡之列，2023年奪走1.2萬人生命，平均每42分鐘就有1人死於此病。

管理好個人三高 輕忽可能致腦中風

腦中風常見8大危險因子包括高血壓 、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群，民眾可透過上述危險因子檢視自己及家人罹患腦中風的風險。

今年世界中風組織以「#GreaterThan Challenge」為主題，呼籲民眾採取積極措施預防腦中風及降低風險，並強化民眾對於腦血管疾病的認識與重視，為此，台灣國民健康署提供6項建議，以有效降低罹患中風的風險：

1.定期健檢必安排：定期健檢掌握自身的健康數據。

2.血壓測量722原則：18歲以上每年至少要在家量1次血壓，並搭配722原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量兩遍，取其平均值，建議平均血壓值≦120/80 mmHg。

3.三高異常懂辨別：持續監控自身三高數值，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL，血脂部分，俗稱壞膽固醇的「低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）」，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。

4.科學算病現風險：國民健康署建置「科學算病館」慢性病疾風險評估平台，民眾可透過網站簡單輸入健檢報告數據，掌握未來10年內罹患5種慢性疾病（冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。

5.良好習慣需維持：建議養成規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循「3低1高（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則。

6.中風跡象要警覺：中風救治在於及早發現，中風是有跡象的，若自己或身旁的人有以下狀況，含「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱；「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來；「說你好」沒辦法講得很清楚，務必及時就醫，爭取黃金治療時間。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64619)