我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

綠拿鐵不敗公式 喝出4大好處

陳詩婷
綠拿鐵的甜味來源為水果，但因為含糖量高，單吃容易導致血糖控制不穩；示意圖。（圖／123RF）
綠拿鐵的甜味來源為水果，但因為含糖量高，單吃容易導致血糖控制不穩；示意圖。（圖／123RF）

近年掀起一股自製飲品的風潮，「綠拿鐵」（Green Smoothie）也成為熱門的流行話題。綠拿鐵是以綠色蔬菜、水果，以及蛋白質如豆漿、牛奶或優格，與植物性油脂攪打成奶昔，是一款適合現代人快速補充營養素的飲品。綠拿鐵有四大健康好處，還可以喝出健康好身材。不過，要注意其製作的訣竅，如果比例不對，喝久了仍然會傷身。

1、助抗氧化排毒

成年人每日至少攝取三份蔬菜和兩份水果，才能獲得足夠的營養素，但對於外食居多的現代人來說，實在難以達成「天天五蔬果」的目標。綠拿鐵是以滿滿的蔬菜為基底，像菠菜、綠花椰菜、油菜、青江菜、蘿蔓、美生菜等，不僅味道好，還富含膳食纖維、大量維生素C，有助身體抗氧化與排毒，幫助肌膚恢復彈力、解決暗沉。

2、多優質蛋白質

綠拿鐵的基質，多使用豆漿、杏仁奶、牛奶、優格等攪打，尤其推薦無糖豆漿，蛋白質含量高，更是零膽固醇的優質飲品，非常適合有心血管疾病的族群飲用。豆漿也含有大豆異黃酮等雌激素，對更年期婦女常見的骨骼與婦科問題都有幫助。

除了豆漿之外，鷹嘴豆及堅果種子類也富含蛋白質，可攝取到各種人體需要的微量元素與礦物質。至於想要補鈣的民眾，則可以用牛奶或優格攪打，建議以無糖優格或優酪乳為佳。

3、補充健康好油

好油補充不夠，一直是民眾飲食的通病，攪打綠拿鐵時，建議可加酪梨、堅果、亞麻仁油、橄欖油、椰子油、苦茶油等優質油脂，除了能夠降低膽固醇，還能增加脂溶性營養素的吸收。

舉例來說，酪梨、橄欖油、苦茶油含有豐富的omega-9，能夠降膽固醇，且不容易氧化產生自由基；椰子油與皮膚黏膜保養、荷爾蒙製造有關；亞麻仁油、紫蘇油則含有豐富的omega-3，可幫助血管暢通、視力保健。

4、減緩血糖上升

綠拿鐵的甜味來源為水果，不管是香蕉、蘋果、鳳梨、芭樂、葡萄等都適合，不過，這些水果因為含糖量高，單吃容易導致血糖控制不穩。綠拿鐵因與大量蔬菜一起攪打，能同時攝取到膳食纖維、植化素、礦物質、有機酸等營養素，有助減緩糖類的吸收、穩定血糖，讓脂肪不容易堆積在體內，維持好身材。

綠拿鐵公式 關鍵5元素

蔬菜1份：一碗燙過的蔬菜(如菠菜、四季豆、青江菜混和)

水果1份：一碗水果的量(如香蕉半條、蘋果四分之一顆)

豆漿1杯：無糖豆漿尤佳(牛奶也可)

油脂1湯匙：如亞麻仁油、橄欖油、椰子油等健康油脂，提供必要的脂肪酸

堅果1小把：核桃、杏仁、腰果、胡桃等皆可

（作者為台灣台北康寧醫院營養師）

牛奶 核桃 心血管疾病

上一則

睡前吃魚油助眠？專家：科學證據不足

延伸閱讀

黑麥汁有助發奶？營養師：限個人經驗未經證實

黑麥汁有助發奶？營養師：限個人經驗未經證實
夜裡失眠、睡不好 男女原因大不同

夜裡失眠、睡不好 男女原因大不同
0卡路里食物放縱吃？小心藏陷阱

0卡路里食物放縱吃？小心藏陷阱
這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

熱門新聞

安寧病房護士Julie McFadden近日在其個人頻道分享臨終病人往生前六種不可思議現象。(擷取自Julie McFadden YotTube頻道Hospice Nurse Julie)

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享病人臨終前六大現象

2024-04-23 23:00
振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

2024-04-22 04:49
隨著壽命延長與健康增進，正在改變對老年的認識正在改變，新調查指60 多的人都不覺得老，75歲以上才開始老。(美聯社)

「老年」定義改變？ 75歲才算老年

2024-04-24 18:26
失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。（聯合報系資料照）

失智症不可治癒 醫師曝黃金治療期：掌握關鍵可延緩進程

2024-04-24 05:27
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點