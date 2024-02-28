我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助

記者林琮恩／台北即時報導
中醫師提醒，近期天氣多變，不少免疫力低下患者容易感染風寒性感冒，建議民眾在初春季節可多吃顧肝的綠色食物，並搭配調節免疫力的黃耆防風茶；另，出門踏青也是活絡肝經、減少疾病的好方式。（本報資料照片）
中醫師提醒，近期天氣多變，不少免疫力低下患者容易感染風寒性感冒，建議民眾在初春季節可多吃顧肝的綠色食物，並搭配調節免疫力的黃耆防風茶；另，出門踏青也是活絡肝經、減少疾病的好方式。（本報資料照片）

近期全台許多地方進入花季，不少民眾選擇出門看花。中醫師提醒，近期天氣多變，不少免疫力低下患者容易感染風寒性感冒，建議民眾在初春季節可多吃顧肝的綠色食物，並搭配調節免疫力的黃耆防風茶；另，出門踏青也是活絡肝經、減少疾病的好方式。

開業中醫師吳明珠表示，時序進入春天，天氣漸暖、草木生長，在中醫理論中屬於陽氣旺盛的時節，是適合養肝的季節；不過，近期天氣特性多雲偶陣雨，且一天之內天氣變化劇烈，容易導致免疫力較弱的小孩、老人家感冒，臨床觀察，近期感冒、流鼻水患者特別多，天氣溼冷、風大，也讓不少患者關節、腸胃、筋絡出問題，因劇烈頭痛、筋骨緊繃就醫。

2、3月梅花、櫻花齊開，是賞花的好季節。吳明珠表示，外出散步賞花是讓身體陽氣抒發、活絡肝經的方式，肝氣是情緒指標，若憋在身體中容易生病，導致肋骨抽痛等症狀；肝經位於腳掌大姆指縫間，一路由小腿延伸至小腹、肋骨旁，除散步以外，年長者不方便出門，在家踢腳、踮腳也有類似效果，臨床上則會針灸腳姆指處的「太衝（沖）穴」。

在飲食方面，吳明珠表示，中醫認為，綠色食物與肝有關聯，民眾可多吃青菜，時下盛產的韭菜就是不錯選擇，可搭配顧脾胃的黃色食物如南瓜、地瓜一起食用；藥膳則可以黃耆、防風泡茶飲用，有助調節免疫力。對已經生病的民眾，按壓虎口處的「合谷穴」可緩解鼻子過敏情況，腹瀉患者則建議服用四神湯。

吳明珠表示，因應溫差要大天氣，民眾必須注意穿衣方式，建議上身可穿容易穿脫的襯衫、背心，中午天熱時就可以脫掉，避免腠理（即毛孔）打開後，又吹風容易感冒；另，下身散熱較快，建議民眾回到家不要馬上脫掉襪子、穿短褲。

免疫力 關節

上一則

脊髓性肌肉萎縮症 心肺功能差 感染肺炎症狀恐更嚴重

下一則

過年後還是很貪吃又變胖？醫師提醒小心身體變痰濕體質

延伸閱讀

外食、熬夜、感冒 宜適量補充維他命C

外食、熬夜、感冒 宜適量補充維他命C
李康台針灸師20年中醫路 舍岩針法造福社區

李康台針灸師20年中醫路 舍岩針法造福社區
春天顧好肝臟 中醫：維持較佳免疫力

春天顧好肝臟 中醫：維持較佳免疫力
春天養生 飲食「少酸多辛」穿衣要「上薄下厚」

春天養生 飲食「少酸多辛」穿衣要「上薄下厚」

熱門新聞

許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟發現罹患睪丸癌；示意圖。（記者林琮恩／攝影）

恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

2024-02-24 04:14
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

2024-02-26 01:00
賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

2024-02-27 02:20
（圖／NOW健康提供）

都市傳說魚油、薑黃、紅麴降血脂？醫師打臉錯誤觀念

2024-02-21 00:30
家族性胰臟癌病史、帶有胰臟癌的遺傳性基因等，是確定的胰臟癌危險因子。（本報資料照片）

台大醫曝沉默殺手胰臟癌2大奪命關鍵 篩檢公式這樣算

2024-02-25 03:48

超人氣

更多 >
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚
馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘焙坊獲特斯拉賠材料費

馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘焙坊獲特斯拉賠材料費