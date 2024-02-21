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都市傳說魚油、薑黃、紅麴降血脂？醫師打臉錯誤觀念

NOW健康 陳如頤／台北報導
（圖／NOW健康提供）
（圖／NOW健康提供）

根據台灣衛生福利部最新公布2022年台灣10大死因，其中心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓等，皆與高血脂症息息相關。而「三高」患者的心血管疾病風險是一般人的1.43至1.78倍，其中「高血脂」，由於其症狀不明顯，且難以自我量測，造成患者在疾病防治上更加困難。

台大醫院心血管中心主任高憲立醫師表示低密度膽固醇（LDL-C）（俗稱壞膽固醇）數值是心血管疾病的主要危險因素，隨著飲食西化及生活型態改變，讓許多台灣人面臨膽固醇過高問題，也增加血管阻塞、中風及心肌梗塞等風險，成為健康隱憂。

心血管疾病的風險分級包括輕度、中度和高風險等級，這取決於患者的年齡、病史、共病與疾病嚴重度等因素，而面對不同風險等級的患者，醫師會根據患者的實際病情進行分級治療。在LDL-C治療指引上，目前國際間有多套指引，台灣已與國際接軌，將高風險患者的治療目標設定為低於55mg/dL。

高憲立醫師指出，台灣臨床與亞太地區的研究顯示，即使在藥物治療下，心血管患者中有近5成（46%）仍高於100mg/dL，而高風險患者的控制達標比例僅有22%。原因除了藥物無法達到百分之百控制效果外，藥物副作用、患者對於無感症狀的輕忽，及坊間充斥膽固醇的治療迷思也是控制不佳的原因。

高憲立醫師說明，關於降低膽固醇普遍的迷思，包括「膽固醇降太多了對身體不好」或「傳說中某種保健產品可降低膽固醇」等觀點，目前無證據顯示將LDL-C控制極低與失智或出血性腦中風有直接關聯。對於高風險患者來說，低密度膽固醇控制最好小於55mg/dL，而且愈低愈好，這有助於預防心血管風險再發生。

高憲立醫師進一步補充，近年研究發現，PCSK9抑制劑能有效降低LDL-C並預防冠心病，而且臨床試驗也發現能有效降低中風、心肌梗塞等疾病風險。此外，市面上的魚油、薑黃或紅麴等保健食品對於降低LDL-C無顯著效果，僅降血脂藥物具臨床實證療效，建議患者應配合醫囑積極治療。

最後，高憲立醫師提醒，高風險病患應節制飲食與飲酒，建議選擇低脂肪、高纖維的食物，如蔬菜和瘦肉，避免油炸和高脂食品。同時，保持規律運動，如散步或騎自行車，以控制血脂，促進心血管健康。

首圖攝影／陳如頤

NOW健康

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