血糖控制好 降憂鬱症罹患風險

根據發布於《全球轉型》（Global Transitions）期刊的研究指出，大腦灰質體積的減少可能在血糖 與憂鬱症 之間的關係起了中介作用，有效地控制血糖水平，尤其是針對年長者，可以對大腦健康產生正面影響， 並可能降低憂鬱症的罹患風險。

該研究者以英國生物銀行中的數據進行分析，於2006年至2010年間從英國22個評估中心所招募、超過50萬名年齡介於40至69歲間參與者的前瞻性世代資料，經歷兩階段刪減後剩3萬3151名參與者為研究對象，並以60歲為基準分成2組。研究團隊檢驗受訪者中大腦內的灰質體質（GMV）在糖化血色素（HbA1c）與憂鬱症間相關性的中介作用。

結果發現，升高的糖化血色素水平與減少的灰質體積和憂鬱症間存在顯著的相關性，也就是說較低的灰質體積與憂鬱症有關，在糖尿病 前期的受訪者，比糖尿病患者或非糖尿病患者更加顯著；同時，60歲以上也比60歲以下的參與者更為顯著。此外，糖化血色素和憂鬱症間的關聯有部分透過減少的灰質體積來中介，比率為6.82%。

控制糖尿病 須調整飲食

台灣老年學暨老年醫學會理事長暨台灣家庭醫學會副理事長李龍騰提醒，糖友在控糖上除按時服藥外，飲食也需作調整，可減少每天攝取的熱量，像少吃碳水化合物，多攝取蛋白質或富含纖維的蔬果等食物，同時盡量維持規律生活，固定時間就寢起床，和親朋好友保持互動，更重要的是養成運動的習慣，不僅降低血糖，也能紓壓帶來好心情。

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，人在血糖不足時，情緒控制變弱、會易怒或焦躁，這份研究結果更是提醒血糖控制的重要，特別是大腦灰質體積的影響，當糖尿病前期病變患者攝取過多碳水化合物，影響更顯著。

積極的處遇就是從控制碳水化合物，麵包、米飯類的攝取減少著手，當血糖控制得宜，便可降低因血糖引起的相關病變及憂鬱症的發生率，從被血糖控制者轉為主導者，享受美好人生。她說，雖然無法確知兩者的因果關係，但必須承認偶爾放縱，吃過量的碳水化合物，因攝取醣類會感到愉快，卻是短多長空的做法。

此外，應注意別在糖尿病患者面前大啖甜品或高糖分的水果，刺激對方味雷與挑戰自制力。以預防角度，均應避免吃過多的碳水化合物，血糖偏高時，大腦會受影響，不只情緒、認知能力、記憶力等，罹患憂鬱症、失智症的風險也會因此增高。

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