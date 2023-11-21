孕媽咪每6人就有1人妊娠糖尿病 4招穩定血糖

(取材自健康醫療網)

妊娠糖尿病 高危險族群包含有糖尿病家族史、高齡、肥胖、曾經發生死胎、胎兒畸型、產檢發現胎兒過大、羊水過多等症狀的孕婦，孕期需要特別留意血糖 數值及定期產檢。台灣國健署也提供以下4要訣幫助穩定血糖：

健康體重：

依懷孕前身體質量指數〔BMI＝體重（公斤）÷身高2（公尺2）〕進行整體熱量攝取的規劃，並視懷孕期間的年齡、活動量及體重增加情形進行熱量攝取的調整，相關的體重與熱量攝取等問題，建議可找營養師諮詢。

均衡飲食：

適量攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物（如：蔬菜、糙米、燕麥等），飲食應儘量清淡又不影響食慾，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。

適度運動：

建議每周3－4次，每次運動前需先暖身10分鐘，接著再進行30分鐘中等強度有氧運動（如：走路、游泳等），再經過10分鐘和緩動作結束運動。每次運動期間可穿插間歇休息，而運動過程中應以微喘、不渴、不熱為原則。

監測血糖：

若為妊娠糖尿病孕婦，應定期自我血糖監測，不僅能減少低血糖的發生，也能改善周產期併發症。建議每日血糖值控制在空腹60－95mg／dl、餐後1小時60－140mg／dl、餐後2小時60－120mg／dl。若經飲食、運動調整後，血糖仍未達到正常範圍，可與婦產科或內分泌科醫師討論治療方式。

資料來源：健康醫療網

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