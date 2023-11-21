我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

孕媽咪每6人就有1人妊娠糖尿病 4招穩定血糖

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

妊娠糖尿病高危險族群包含有糖尿病家族史、高齡、肥胖、曾經發生死胎、胎兒畸型、產檢發現胎兒過大、羊水過多等症狀的孕婦，孕期需要特別留意血糖數值及定期產檢。台灣國健署也提供以下4要訣幫助穩定血糖：

健康體重：

依懷孕前身體質量指數〔BMI＝體重（公斤）÷身高2（公尺2）〕進行整體熱量攝取的規劃，並視懷孕期間的年齡、活動量及體重增加情形進行熱量攝取的調整，相關的體重與熱量攝取等問題，建議可找營養師諮詢。

均衡飲食：

適量攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物（如：蔬菜、糙米、燕麥等），飲食應儘量清淡又不影響食慾，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。

適度運動：

建議每周3－4次，每次運動前需先暖身10分鐘，接著再進行30分鐘中等強度有氧運動（如：走路、游泳等），再經過10分鐘和緩動作結束運動。每次運動期間可穿插間歇休息，而運動過程中應以微喘、不渴、不熱為原則。

監測血糖：

若為妊娠糖尿病孕婦，應定期自我血糖監測，不僅能減少低血糖的發生，也能改善周產期併發症。建議每日血糖值控制在空腹60－95mg／dl、餐後1小時60－140mg／dl、餐後2小時60－120mg／dl。若經飲食、運動調整後，血糖仍未達到正常範圍，可與婦產科或內分泌科醫師討論治療方式。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

糖尿病 血糖 篩檢

上一則

帕金森氏症症狀 被當中風後遺症

延伸閱讀

頻渴、多尿、體重下降、容易累 當心「糖尿病初期」警訊

頻渴、多尿、體重下降、容易累 當心「糖尿病初期」警訊
如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病
血糖控制不佳小心腦中風 糖尿病、中風患者該如何控制血糖？

血糖控制不佳小心腦中風 糖尿病、中風患者該如何控制血糖？
「世界糖尿病日」 輕忽恐致視網膜病變及腎病變等

「世界糖尿病日」 輕忽恐致視網膜病變及腎病變等

熱門新聞

許多飲品都強調要高溫沖泡，但沖泡後放一段時間再飲用，喝起來如果不燙口就能安心享用。（取材自Ingimage）

【食力】喝熱飲也會致癌？重點在於過燙與重複刺激 而不是飲料有問題

2023-11-18 07:49
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

2023-11-17 00:30
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00
（圖：健康醫療網提供）

搶救臉部大崩壞 醫師教防老化正確保養觀念

2023-11-15 02:00
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

2023-11-18 07:44
（圖：NOW健康提供）

便秘不能只吃膳食纖維 營養師推「4381+1/3」清腸排毒法

2023-11-14 23:30

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮