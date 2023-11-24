護眼顧腸 吃柿5大好處 4禁忌要注意

柿子有高維生素C、幫助消化、促進排便，以及有助視力保健等好處，也有人把柿子曬成果乾食用。（本報資料照片）

每年的10月到12月是柿子成熟的季節；儘管柿子有高維生素C、幫助消化、促進排便、有助視力保健等好處，但營養師提醒大家，將柿子放進嘴裡前，要注意不要空腹吃，也不建議與高蛋白食物，如肉類、雞蛋、豆製品、海鮮等一起吃。

有著「柿柿如意」美稱的柿子，有以下5大營養好處。

1.預防心血管疾病

柿子富含果膠，是一種水溶性膳食纖維，在腸道裡可以幫助包覆製造膽固醇的原料「膽酸」，以及致癌物二級膽酸，並將其排除體外，增加膽固醇的代謝，有助預防高血壓 、高膽固醇血症；柿子水分含量高，鉀離子也高，能夠排除體內多餘鹽分、擴張血管、降低血壓等作用，達到預防心血管疾病的功效。

2.促進腸道健康

柿子的水溶性膳食纖維在腸道裡，有滋潤並軟化糞便的作用，有助腸道蠕動、改善便祕等好處；對於腸道維持正常菌叢生長有極大的作用。

3.富含維生素C

每顆柿子約含維生素C108毫克，是一般水果的兩倍之多，可以對抗體內自由基，消滅癌細胞生長的作用。維生素C也可促進真皮層的膠原蛋白增生，使肌膚有彈性、不容易鬆弛。

4.可以保護視力

每100公克的柿子約含1105I.U.維生素A及640微克β-胡蘿蔔素，維生素A是構成視紫質的主成分之一，可以幫助人體維持正常視覺功能，還能預防夜盲症，暗適應更好。有乾眼症的人，可以多食用β-胡蘿蔔素與維生素A含量高的蔬果，因為維生素A可以促進淚液分泌，改善眼睛乾澀與疲勞的作用。

5.有助解酒

柿子不能與酒共食是個誤會。從中醫傳統的食補觀點來看，柿子甚至被稱為天然的「解酒神器」。因為柿子含有豐富的單寧酸，可以抑制酒精在胃裡的吸收，豐富的維生素C，還能加速酒精排出體外。不過，愈硬的柿子，解酒效果愈好，因為硬柿含的單寧酸較高。雖然柿子能解酒，但建議飲酒前吃才有效，且柿子也不是萬能的解酒器，只能抑制酒精吸收，若喝太多還是會醉。

柿子解酒飲食譜。（製表／世界日報）

吃柿4禁忌

1.不要空腹吃：柿子含有大量的單寧酸，在胃酸的作用下，會凝結沉澱為單寧酸凝結物，腸胃功能較弱的人，可能會引發胃痛。

2.不與蛋白質 同吃：若與蛋白質含量較高的牛奶、優酪乳或豆漿一起食用，容易凝結成塊成單寧酸蛋白的沉澱物，影響消化。

3.貧血者少吃：單寧酸容易與鐵結合，會妨礙鐵的吸收，有缺鐵性貧血的患者應該少吃。

4.糖尿病 患少吃：成熟的柿子含醣量17.2%，糖分高，容易導致血糖震盪，糖尿病患者應少吃。