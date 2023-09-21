聽不清又不用助聽器 醫示警：恐加速聽覺與神經退化

圖片來源 ／健康醫療網

「家人說我電視聲音轉很大聲⋯」台灣汐止國泰綜合醫院耳鼻喉科主任方德詠表示，這是常見家中長輩剛開始被發現聽力退化的表現，雖然隨著年紀自然退化無可避免，但如果程度嚴重，等同少了一個感官刺激，對生理與心理影響將漸漸浮現，更會提高失智 風險，建議做好日常保養或使用助聽器。

聽力隨年紀退化 影響生理與心理

在心理上，聽不清楚、溝通困難，會導致與人互動、社交活動減少，久而久之容易封閉在家，嚴重者甚至出現猜忌、情緒差、憂鬱等現象。

在生理上，研究已經證實，重聽使得大腦工作負荷增加、接收外界刺激減少而導致認知功能下降、聽覺皮質萎縮，當重聽程度為中度時（40-70分貝），失智風險為聽力正常者的3倍，重聽達重度時（>70分貝），失智風險則高達5倍。著名的美國醫學期刊《刺胳針 》（Lancet）在2020年針對失智症的預防與照護的報告中指出，失智原因與風險排名中，聽力障礙為第1位。

控制聽損 是失智症首要保護因子

年長者重聽，多數屬於感音神經性聽力受損（退化），退化速度因人而異，與體質遺傳有關係，沒有藥物與手術方式可讓受損的聽覺細胞與神經恢復。然而，減少外來的傷害、降低退化速度是可以控制的部分。研究證實，控制聽力受損是失智症最重要的保護因子。

1.噪音：

長期在噪音環境下工作者，聽力會受損，必須使用耳罩保護聽力，如果聽力已經受損，盡量避免長時間待在吵雜環境。

2.慢性病：

由於內耳耳蝸構造非常精密，需要高度的血液、氧氣供給，因此任何會導致血液循環不良、血管硬化的事都該避免，其中高血壓 、糖尿病、高血脂、腎臟病⋯等慢性病，皆會影響血液供應，必須謹慎控制。

3.生活型態：

不菸不酒，食用少油少鹽的食物，也可補充一些抗氧化劑（維生素C、E，鋅，β胡蘿蔔素）。

選配助聽器 延緩聽覺與神經退化

當聽力受損已經造成生活上的困擾，則建議使用助聽器，如同視力不好需要眼鏡，聽力不好則需要助聽器幫忙聽見聲音。有如四肢久不運動會肌肉萎縮，聽覺也是如此，時常聽不清楚又放棄使用助聽器幫忙，聽覺細胞與神經退化會更加速。

1.建議從每天短時間2小時開始、再慢慢增加，室內適應後再到戶外，幾個月後，大腦自然會把一些不重要的雜音忽略，吵雜感便減少。

2.配助聽器需要專業聽力師，根據自己的聽力圖調整，不適合借別人的來戴看看。

3.如有雙側聽力受損就配戴雙側，因為效果加成，聲音較有立體感，在吵雜環境中的辨識會較好。

而雙側皆重度（>70分貝）聽損者，如果使用過傳統助聽器後，仍覺得只聽見模糊的聲音，對於語音的分辨差，則可考慮人工電子耳，取代內耳耳蝸功能，利用電極直接刺激聽神經。然而，電子耳需要經由手術植入，因此建議還是必須配戴過傳統助聽器，不適應者才考慮。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59190

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