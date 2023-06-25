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喝大骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

鈣質是骨骼的主要成分，攝取足夠的鈣質能維持骨質健康，避免骨質疏鬆、骨折等問題。此外，鈣離子分散在血液、神經、肌肉等細胞、組織中，補充足夠的鈣才能維持血液凝結、肌肉收縮、神經傳導、荷爾蒙分泌等重要生理功能。

因此，鈣的補充對健康其實相當重要，不過，該如何補鈣才是正確的呢？營養師張語希整理出民眾常見的三大補鈣迷思，希望傳遞正確的飲食知識，幫助民眾導正補鈣的觀念。

豆漿可以補鈣？鈣含量比牛奶高？

根據台灣國民健康署最新的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，鈣質為台灣民眾攝取狀況最差的礦物質，4歲以上的民眾鈣攝取量皆未達足夠攝取量（AI）建議標準。

而一說到鈣質補充，民眾普遍都會想到從飲食著手，像是奶類、豆類製品鈣含量都很高，應多加攝取。就有民眾好奇，豆奶、豆漿等植物奶，不只是奶類又是豆製品，比起一般的牛奶，鈣含量應該更高吧？

不過，營養師張語希表示，豆漿鈣含量很高是常見的迷思之一，同樣體積的豆漿其實鈣含量只有牛奶的十分之一而已，如果要補鈣，建議還是喝牛奶比較好。

補鈣可以喝茶、咖啡？拿鐵、奶茶也能補鈣？

此外，許多人早餐都會配一杯拿鐵或是奶茶，認為這些飲品都含有牛奶的成分，對於補鈣也有些幫助。不過，營養師張語希指出，補鈣又搭配咖啡或茶，會導致鈣與單寧酸結合，減少鈣質吸收。

而且也有許多研究顯示，咖啡、濃茶喝多了，可能會因為缺鈣而導致骨質疏鬆的問題。如果真的要喝，營養師張語希建議，咖啡、茶和鈣質的補充最好間隔30分鐘至1個小時。

吃骨補骨？大骨湯補鈣效果好？

另外，在一般傳統觀念上，民眾都會認為「吃什麼補什麼」，鈣是骨頭的主要成分，若是缺鈣，可以吃骨補骨，喝大骨湯應該會比喝牛奶更有效補鈣，這樣的觀念是正確的嗎？

營養師張語希表示，大骨湯裡頭的鈣含量其實極少，喝大骨湯反而會增加脂肪、嘌呤的攝入，導致慢性病發生的風險提升，與其熬大骨湯，不如喝牛奶、吃鈣片還來的更有幫助。

資料來源：營養師張語希－補鈣迷思大破解

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58115

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