香蕉助排便？蘋果能止瀉？醫：吃對才有效

便祕是很多人的困擾。（本報資料照片）

排便問題是大家的一大困擾，生活型態、壓力、飲食習慣不佳，都是造成便祕 的原因。醫師林群峰表示，便祕原因百百種，養成固定良好排便習慣、適時按摩腹部促進腸道蠕動、正確飲食等，都有助於改善便祕，每天都要注意排便習慣和糞便狀況，若有任何異常應尋求專業醫療協助。

Q：吃香蕉可以助排便，為什麼我吃了沒有效果？

台灣屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師林群峰表示，食用不同熟成狀態的香蕉，對排便有截然不同的效果，如較生的青香蕉富含「鞣酸」，吃下肚後會與胃裡的蛋白質結合，形成較不易消化的「鞣酸蛋白」，有助於拉不停的急性腸胃炎患者產生止瀉的功用。再者，青香蕉含鉀離子，能補充病人因腹瀉而流失的人體重要元素。

而當香蕉愈趨成熟，內含的鞣酸就會消失，產生山梨醇、膳食纖維等促進腸道蠕動的成分，還有能活化益生菌的果寡糖，幫助消化道健康順暢，民眾可以視自身需求，食用不同熟成階段的香蕉。

Q：為什麼蘋果同時被稱為「能止瀉」、「助排便」的食物？

林群峰指出，蘋果吃法也有學問，單吃果肉可補充水溶性膳食纖維，在人體內形成類似膠質的物質，有助於糞便成型、幫助止瀉；若有便祕困擾的民眾，則可以連皮一起吃，因果皮富含非水溶性膳食纖維，和吃蔬菜是一樣的道理，無法消化的纖維與食物殘渣結合，能擴大糞便體積，藉此刺激腸道、幫助排便，「不同吃法，不同功效。」

他進一步補充，蘋果內的「果膠」有助於改善「腸漏」現象，當生病身體不適時，果膠能填補腸道內的小孔隙，避免細菌、病毒「漏」出來，跑進血液或是其他地方擴大發炎反應。甚至有研究指出，果膠能降低人體吸收造成癌症的「galectin蛋白質」，「雖然還是一些假說，不過可以看得出來，果膠對人體是有好處的。」

林群峰指出，許多研究證實，心血管疾病和便祕有正相關，心血管疾病患者罹患便祕的機率，比一般正常族群高兩到三成左右。一部分是因為利尿劑、鈣離子阻斷劑等降血壓 藥物，會排出病人體內水分、放鬆血管平滑肌，降低中風、心臟病的風險，但也造成糞便含水量低、腸道平滑肌鬆弛導致便祕。另外，若病人長期臥床，改變排便習慣、腸子降低蠕動，也都會加重便祕的狀況。

而當便祕嚴重的病人在困難解便時，平均的血壓又會上升15到29毫米汞柱（mmHg）左右，即使結束排便，升高的血壓也會持續1到2個小時，如此惡性循環。「但不是要病人不吃這些藥物。」林群峰認為，必須尋求其他辦法調整，解決患者的困擾。

Q：便祕到什麼程度需要就醫？

並非出現排便異常就是罹癌，但林群峰提醒民眾仍須提高警覺。首先是「排便習慣改變」，長期都正常解便或容易腹瀉，突然變成便祕，這就是習慣改變，必須注意。再者，排便伴隨腹脹、腹痛的狀況也要小心。然後是民眾最熟悉的「血便」，若糞便上沾染的是鮮紅色血水，有可能是痔瘡破裂導致；若出現暗紅色、黏稠等現象，再加上體重減輕、食欲不振，就有高風險是大腸癌，需就醫檢查。

還有，當患者感覺急需大便，但又無法順利排出，出現「裡急後重」的狀況時，有可能是直腸長了腫瘤，刺激腸道產生便意，若民眾有上述症狀應立即尋求醫療協助。

Q：上班族早上趕上班，如何養成定時排便的習慣？

「通常建議病人早上排便，我自己也是這樣。」林群峰說，人體腸胃系統存有「胃結腸反射」，由副交感神經主導，屬正常生理反應，當食物進入胃部初步消化後，進入腸道刺激蠕動推送糞便產生便意，「很多人常吃了大餐後會想大便，就是這個道理。」相關研究指出，早晨空腹進食，會刺激該反射活躍，所以建議民眾配合人體自然本能反應，於早上養成排便好習慣。

但現代人工作壓力大，早上急著上班打卡，趕著出門沒時間排便怎麼辦？他說，一整天忙完下班後，可在較有餘裕的晚餐後固定排便。

他鼓勵有慢性便祕困擾的民眾，要固定時段持續嘗試，一開始可能會很難，蹲個十幾分鐘都沒有效果，「這也沒有關係」，持續每天去蹲15分鐘，培養良好排便習慣，有助於改善便祕。

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