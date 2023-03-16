視力模糊誤以為老花 檢查才知是糖尿病釀視網膜病變

醫師強調，血糖控制只能穩定病情，但無法預防病變的產生。(Getty Images)

一名60歲男性因視力模糊就醫，原本以為是老花眼，經過檢查診斷竟是糖尿病 引發視網膜病變。患者主訴平常沒有特別不適症狀，血糖 數值也在控制範圍內，沒想到併發黃斑部水腫，還合併輕微的白內障。

台北長庚醫院北院區視網膜科主治醫師康祐銓說，糖尿病病史愈久，一定會有視網膜病變的問題。糖尿病被喻為百病根源，因為身體血糖過高，神經、血管和器官就像泡在糖水裡，時間一久，容易造成各系統病變。民眾最擔心的眼睛病變，常見視網膜病變、黃斑部病變、白內障、青光眼等，嚴重惡化會導致失明。

血糖控制佳 不代表不會病變

「我的血糖明明都有好好控制，為什麼還會併發視網膜病變？」康祐銓表示，其實在罹患糖尿病前，糖就已經開始傷害身體，許多人置身眼疾危機而不自知。

罹患糖尿病，血糖控制是首要目標。康祐銓強調，血糖控制是穩定病情，但無法預防病變的產生，因為微血管已經有糖化反應，糖尿病視網膜病變是終身的疾病且不可逆。

確診後，服藥治療、控制血糖只是將病變發生的時間延後。糖尿病視網膜病變的機轉，跟長期高血糖相關，微小血管受損而阻塞或滲漏，增生許多新血管破壞視網膜結構。

糖尿病患者應檢查是否有視網膜病變。（本報資料照片）

初期沒感覺 嚴重時直線扭曲

糖尿病視網膜病變初期，患者常沒有感覺，因為中央視力還未受到影響，等到損傷程度嚴重、侵入到黃斑部，看東西就會模糊不清，甚至眼前的直線扭曲變形、中央視野變黑。隨著糖尿病人口增加，應透過早期檢查及治療，才能遠離眼睛危害，減慢惡化的速度，以及預防併發視網膜剝離、新生血管性青光眼等致盲風險。

務必定期追蹤檢查，隨著年齡和病史愈長，約每3至6個月檢查治療，另視病況縮短追蹤時間，同時聽從醫囑掌握最佳黃金治療期。

康祐銓提醒，追蹤血糖、控制病情時，也要注意高血脂和高血壓 ，多管齊下抑制身體發炎反應。患者一定要準時服藥、用餐規律，切勿讓血糖因為中斷用藥、延遲用餐而忽高忽低。