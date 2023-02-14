情人節牛排大餐，營養師建議每天紅肉攝取低於70公克。（World Gym Blog提供）

2月14日是情人節，營養師建議，情侶如果要享用牛排大餐，每天紅肉建議攝取量低於70公克，也應少碰加工肉品。

營養師林上筳提醒，排餐主菜的選擇，要依自己的身體狀況做挑選，因紅肉、白肉，會因為不同的烹調方式，使料理所含的營養價值有所差異，甚至可能因為過度烹煮，使所含營養價值少於一碗魚湯。

營養師林上筳從營養學角度，建議白肉、紅肉的攝取建議與食用挑選，白肉如雞、鴨、鵝，及多數的魚蝦貝類都屬白肉，白肉的特點為蛋白質 含量高、熱量較低，適合想補充蛋白質、想增肌減重的族群。魚蝦貝類的肌肉纖維，比紅肉、白肉都更容易被消化，消化系統差的人更適合補充海鮮類作為蛋白質來源。

牛、豬、羊皆屬紅肉，林上筳說，紅肉所含的肌紅蛋白較多，因此烹調後的顏色較深。紅肉含有較高的鐵、鋅、維生素B12，適合貧血或是健身的人補鐵增肌。但紅肉含有較多的飽和脂肪和膽固醇，攝取過量會導致血管內壁增厚、血管彈性降低，增加高血壓 、中風等心血管疾病風險。

他建議，每天紅肉攝取量不超過70公克，也少碰加工肉品，紅肉可選較清淡的烹調方式，減少有害物質產生。紅肉在高溫烹調的過程中，容易產生異環胺，異環胺是一種致癌 物質，林上筳說，每天的紅肉攝取量應少於70公克，降低罹患大腸癌、乳癌等癌症的機率。紅肉加工肉品也須減少食用，加工肉品多添加亞硝酸鹽，在加熱後會產生致癌物質亞硝胺，像香腸、火腿、培根須避免過量食用。