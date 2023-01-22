春節肥滋滋 三成民眾年後平均胖1.7公斤 男比女胖更多

春節飲食出現變化，暴飲暴食，容易在年後變胖。（本報資料照片）

台灣今年春節長達10天，家人團聚日子難免搭配美食。據國民健康署101年至104年「國人春節期間體重控制電話訪問調查」 結果顯示，有逾3成的民眾平均發胖1.7公斤，其中男性平均增加1.9公斤、女性則是1.6公斤。國泰醫院營養組營養師楊蕙萍呼籲避免年後發胖，飲食方式可採取「停看聽」大法，避免大魚大肉後增了體重又傷身體。

團圓飯過後，仍有不少菜吃不完，楊蕙萍表示，傳統年菜中常有佛跳牆、東坡肉、八寶年糕等菜色，多為高油脂、勾芡、多醬汁及加糖的食物，而零食飲料中也有熱量、油脂、糖以及鹽含量高的危機。

「停」：吃之前，建議先看一下食物的組成成分，如果有營養標示可以多看一下熱量

「看」：飲食前，看一下餐盤中菜餚各屬於那一類食物

「聽」：聆聽內心聲音，想吃的是什麼，而不是囫圇吞棗、大快朵頤

楊蕙萍表示，無論是外食還是採買食物，建議可以有四大技巧

技巧一：選擇原形食物，最好是當令食材，減少加工食品

選擇天然原態的食物可減少因加工過程中營養素的流失及添加物使用造成身體的負擔。選擇在地當令食材較為新鮮，且減少長途運輸之能源消耗，而食材亦符合節能減碳 之原則。另外，在最適合天候下所生產的食物，不但營養價值高、品質好，價錢也較為便宜。

技巧二：低油食材及烹調

以天然食材取代高熱量、高鹽、高油之肉類加工製品，建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸等。豆魚蛋肉類建議每餐大約1掌心大小及厚度之份量。菜色選擇時，建議以脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉等，取代獅子頭、蹄膀、東坡肉等食材。

若外購年菜，可選擇熱量較低或半葷素或素食之產品，解凍後的湯品，可將上層凝固油脂除掉後再加熱以減少油脂的攝取。另，每天可選擇搭配大約1湯匙的堅果種子為點心，如杏仁果8粒、腰果5粒或核桃 仁2粒。

技巧三：多纖維

建議選擇富含維生素、礦物質及膳食纖維等「維持原態」的全榖雜糧類，如糙米、全麥麵、芋頭、南瓜、山藥及紅豆等，而年菜中常見的米糕、八寶芋泥等，通常額外添加許多油脂和糖製作，建議酌量攝取即可。

建議民眾三餐以全穀為主食，或至少有三分之一為未精製全穀雜糧。每餐蔬菜 攝取量以1.5個拳頭大小的份量為食用基準，因此選擇年菜時，建議多挑選2至3道蔬食或半葷素菜餚，也可準備新鮮蔬菜，適量加入肉品或湯品的年菜中。

技巧四：多喝水、無糖飲料

白開水為人體最健康、最經濟的水份來源，建議每天攝取1500毫升以上的白開水。含糖飲料中添加大量糖，使用的配料（粉圓、芋圓、粉條、布丁等）也多含有糖分，過量攝取會造成體重增加，建議多以白開水、無糖飲料取代含糖飲料。