「一次一顆」… 新娘亂吃避孕藥 婚後第二天頭暈

藥物能保命，也能致命，服藥方式要能與醫師配合，才是永保健康之道。（本報資料照片）

某診間故事。

新婚第二天，老公帶著老婆來就診。主訴：頭暈不適。

醫師量了血壓正常，也沒發燒。

醫師：「有吃什麼藥物嗎？」

老婆：「就只有吃避孕藥啊！」

醫師：「怎麼吃法啊？」

老婆：「就是照仿單上寫的啊！一次一粒啊！」

醫師：「共吃了幾粒啊？」

老婆低著頭不語。

老公：「她吃了八粒！」

說得也沒錯，本來一天一次一粒，老婆只看到後面，一次一粒，八次吃了八粒，劑量吃多了，引起的副作用。

真的故事。

有一位病人有高血壓 ，門診都是院長在看，有一次因病入院，病房的主治醫師知道病人有高血壓，就又開了高血壓的藥，但因院長很凶，住院醫師不敢刪他的藥，原來院長開的藥繼續開給病人吃，病房主治醫師開的新藥也加上去，結果病人血壓降太低，引起休克死亡。

這種事情，也同樣發生在糖尿病 人的身上，如果病人在某醫院吃了糖尿病的藥，又到別的醫院看別的醫師，病人不說，醫師也不查，病人藥吃太多了可能就會引起低血糖，嚴重者昏迷，甚至成為植物人，甚至往生。

藥與毒是一物的兩面，這與錢多多益善不同。同一種病看不同醫師，藥物統統入口，可能有危險會致命，這種情形，以心臟病 的藥與糖尿病的藥最為重要，不可不慎。

其他常見的傷風感冒藥吃多了，也或多或少有副作用，但對生命通常不會有巨大影響。

很多人喜歡吃補藥，例如各種健康食品，如果服用過量或來源有問題，可能會影響腎功能或肝臟功能。（本報資料照片）

但安眠藥如果吃多了，可能就會影響呼吸心肺循環，甚至致命。此外，有些人換了心臟瓣膜，要服用抗凝血劑，過量也會引起內出血，例如胃腸出血，尤其如果引發腦出血更會危及生命。

很多人喜歡吃補藥，例如各種健康食品，如果服用過量或來源有問題，可能會影響腎功能或肝臟功能，最重者引起腎衰竭或猛爆性肝炎。

有些藥如果服用了一段時期，突然停藥也會有風險，例如吃高血壓藥突然停藥了，輕則引起頭痛，重則血壓太高可能引起心臟衰竭或腦中風。

高血壓藥突然停藥，輕則引起頭痛，重則血壓太高可能引起心臟衰竭或腦中風。（本報資料照片）

對B型肝炎病人而言，最重要的是如果原來有服用抗病毒藥物，如果因健保給付到期未再服藥，而停藥時肝功能正常，也未再定期回診，有一天可能肝炎發作，甚至引發猛爆性肝炎危及生命。在台灣，每年都有因B肝藥物停藥引發猛爆性肝炎而致命的案例，不可不慎。

俗語說：「水能載舟，亦能覆舟。」對藥物而言，藥能保命，也能致命，服藥方式要能與醫師配合，不可自我停藥或吃過多劑量，才是永保健康之道。