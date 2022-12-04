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糖尿病控制不佳恐與C肝有關 不治療罹肝癌風險飆6倍

記者許政榆／綜合報導
醫師提醒糖友，C肝病毒影響體內胰島素阻抗性，會造成血糖控制不佳。（Getty Images）
醫師提醒糖友，C肝病毒影響體內胰島素阻抗性，會造成血糖控制不佳。（Getty Images）

一名55歲的貿易商老闆，平時糖尿病控制不理想，糖化血色素達7點多，近期透過台灣國健署B、C型肝炎擴大篩檢，才發現自己罹患C型肝炎，治療後才將數值降至6點多。醫師提醒，C肝病毒影響體內胰島素阻抗性，使血糖控制不佳，呼籲糖友應盡早篩檢。

衛福部國家消除C肝辦公室主任蒲若芳表示，糖尿病是C肝主要共病之一，但最新資料顯示，糖尿病病友接受C肝篩檢比率僅6成，若以230萬名糖友來看，約有近百萬名糖友「不知自己有無受到C肝病毒威脅」。

根據台灣的健保資料庫統計，230萬名糖尿病病友中，約有6.8%、15.6萬人合併慢性C肝病毒感染。對比健保資料、實際篩檢資料，C肝盛行率分別為3.31%、6.8%，意謂糖尿病病友實際篩檢的C肝盛行率高出1倍。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖友普遍在意血糖控制與心血管、腎臟疾病間的關係；但若罹患C肝，因其影響胰島素阻抗，升高時會使血糖控制不佳。若能及早根除C肝病毒，使胰島素敏感度改善，患者血糖控制可以更穩定，也能避免後續產生併發症。

研究顯示，清除C肝病毒會讓糖化血色素平均下降0.45%，血糖下降22mg/dl，早年本土研究顯示，糖尿病病友若未積極治療，未來罹患肝癌的風險是一般糖尿病病友的6倍以上。

台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏指出，C肝雖然以感染肝細胞為主，同時也會造成全身性及血管慢性發炎。研究發現，C肝病毒會引發胰島素阻抗，血糖、血壓、血脂上升與內皮細胞異常，最終引發心血管疾病與腦中風。若積極服用口服抗病毒藥物治療，3個月C肝治癒率高達99%。

糖尿病 血糖 篩檢

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