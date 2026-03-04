吃優格+肉類 67歲癌末男照吃照睡沒顧慮

醫師提醒，高齡者不宜減肥，因為會削弱免疫系統，建議可吃適量肉類，降低罹病風險；示意圖。（圖／123RF）

67歲的日本金融分析師森永卓郎去年底被診斷罹患胰臟癌四期，醫生甚至宣告了餘命，他接受了化療，一度徘徊在死亡邊緣。出院後開始非常恣意的生活，想吃什麼就吃什麼，想吃多少就吃多少，什麼都不用顧慮。

現在他仍積極投入廣播節目的工作，還是十分有活力，每天照吃照睡。森永在廣播中分享當天的早餐，包括咖哩飯、狸蕎麥麵、溫泉蛋等，還自嘲好像有點吃太多。

在眾多隨心所欲的進食中，森永特別提到兩種食物，第一個是優格，他表示罹癌前幾乎從來不吃優格，但生病後被醫師建議要攝取各式各樣的食物和營養，所以他開始吃優格。醫生告訴他每個優格都有不同的菌種，他每天換著吃不同種類的優格，從便宜到昂貴的都有，他笑稱每天這樣做其實滿辛苦的。

第二種大量攝取的食物為肉類，森永表示本身很喜歡油膩的食物，包括五花肉、里肌肉、松阪豬等，現在面對最大的挑戰為不讓體重往下掉。在飲食中蔬菜變為次等角色，因為無法從中獲得太多營養。

自從開始這種飲食方式後，森永自稱身體狀態變得非常好，甚至不覺得自己面臨死亡。長年鑽研老人醫療保健的精神科醫師和田秀樹非常認同森永的作法：「他做的很對，不光是癌症 患者，高齡者不宜減肥，因為會削弱免疫系統」。

和田指出罹癌者更要注意，因為癌細胞 比正常細胞分裂更頻繁，會劇烈燃燒熱量，這就是癌症患者體重減輕的原因，陷入一個惡性循環；如果減肥會讓體力和免疫力 下降，導致癌症病情惡化。

和田長期倡導老年人可吃適量的肉類，想提高免疫力就盡量吃自己喜歡的東西，當免疫力增強，不僅是癌症，所有疾病的風險都會降低。和田說自己有許多慢性病，包括糖尿病、高血壓等，他喜歡喝酒和吃油炸食品，然而自己擁有很強的免疫力，被檢測出三次新冠肺炎陽性，但每次都呈現無症狀。

優格具有很強的腸道調節作用，也能增強免疫力，有研究指出優格會活化「自然殺手細胞」（natural killer cell），有助殺死癌細胞。