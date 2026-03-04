我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

吃優格+肉類 67歲癌末男照吃照睡沒顧慮

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，高齡者不宜減肥，因為會削弱免疫系統，建議可吃適量肉類，降低罹病風險；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，高齡者不宜減肥，因為會削弱免疫系統，建議可吃適量肉類，降低罹病風險；示意圖。（圖／123RF）

67歲的日本金融分析師森永卓郎去年底被診斷罹患胰臟癌四期，醫生甚至宣告了餘命，他接受了化療，一度徘徊在死亡邊緣。出院後開始非常恣意的生活，想吃什麼就吃什麼，想吃多少就吃多少，什麼都不用顧慮。

現在他仍積極投入廣播節目的工作，還是十分有活力，每天照吃照睡。森永在廣播中分享當天的早餐，包括咖哩飯、狸蕎麥麵、溫泉蛋等，還自嘲好像有點吃太多。

在眾多隨心所欲的進食中，森永特別提到兩種食物，第一個是優格，他表示罹癌前幾乎從來不吃優格，但生病後被醫師建議要攝取各式各樣的食物和營養，所以他開始吃優格。醫生告訴他每個優格都有不同的菌種，他每天換著吃不同種類的優格，從便宜到昂貴的都有，他笑稱每天這樣做其實滿辛苦的。

第二種大量攝取的食物為肉類，森永表示本身很喜歡油膩的食物，包括五花肉、里肌肉、松阪豬等，現在面對最大的挑戰為不讓體重往下掉。在飲食中蔬菜變為次等角色，因為無法從中獲得太多營養。

自從開始這種飲食方式後，森永自稱身體狀態變得非常好，甚至不覺得自己面臨死亡。長年鑽研老人醫療保健的精神科醫師和田秀樹非常認同森永的作法：「他做的很對，不光是癌症患者，高齡者不宜減肥，因為會削弱免疫系統」。

和田指出罹癌者更要注意，因為癌細胞比正常細胞分裂更頻繁，會劇烈燃燒熱量，這就是癌症患者體重減輕的原因，陷入一個惡性循環；如果減肥會讓體力和免疫力下降，導致癌症病情惡化。

和田長期倡導老年人可吃適量的肉類，想提高免疫力就盡量吃自己喜歡的東西，當免疫力增強，不僅是癌症，所有疾病的風險都會降低。和田說自己有許多慢性病，包括糖尿病、高血壓等，他喜歡喝酒和吃油炸食品，然而自己擁有很強的免疫力，被檢測出三次新冠肺炎陽性，但每次都呈現無症狀。

優格具有很強的腸道調節作用，也能增強免疫力，有研究指出優格會活化「自然殺手細胞」（natural killer cell），有助殺死癌細胞。

和田說自己每天早上也吃優格，還會加香料幫助血管擴張、改善血液循環。有些優格號稱可調節腸道細菌，還有些聲稱可活化免疫系統，因此攝取各式各樣的優格確實對健康有益；但和田認為不見得愈貴的優格愈好，但像森永一樣嘗試各式各樣的類型是不錯的方式。

醫師提醒，優格可活化免疫細胞，多種類嘗試有益健康；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，優格可活化免疫細胞，多種類嘗試有益健康；示意圖。（圖／123RF）

世報陪您半世紀

癌細胞 癌症 免疫力

上一則

老覺得心累？醫揭3原因：錯不在你

下一則

10年堅持「日走1萬步」53歲女卻肌肉量不足

延伸閱讀

為什麼是我？34歲健檢竟發現罹癌 女星曝最難熬的日子

為什麼是我？34歲健檢竟發現罹癌 女星曝最難熬的日子
「腦腸軸」雙向連結 失衡恐引發這5大健康問題

「腦腸軸」雙向連結 失衡恐引發這5大健康問題
24節氣「雨水」靠這飲食法補足免疫力 中醫師：關鍵在早餐食物溫度

24節氣「雨水」靠這飲食法補足免疫力 中醫師：關鍵在早餐食物溫度
天天吃優格補足乳酸菌？ 醫：過時常識

天天吃優格補足乳酸菌？ 醫：過時常識

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

2026-03-01 20:05
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟病常伴隨脹氣、便秘，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全又緩解腸道問題。（本報資料照片）

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫建議多吃這5類水果可以顧腸胃

2026-03-03 05:19

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘