打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

快訊

記者郭韋綺／高雄即時報導
62歲林男施打瘦瘦針8周後，爆出左眼視網膜病變惡化造成嚴重出血。（洪啟庭提供）
全球風靡的瘦瘦針被點名疑似與糖尿病患視網膜病變惡化有關。台灣高雄眼科醫師洪啟庭揭露，一名62歲林姓男子施打瘦瘦針8周後，左眼突爆出血，麻煩的是沒有任何方法可以止血，3度手術都止不住血，即使已停藥，至今仍反覆流血，直呼「從醫30多年沒見過這種情形」。

收治這名病患的洪啟庭醫師表示，林男為糖尿病前期患者，血糖控制得不算差，空腹血糖約110至130mg/dL，醣化血色素約6.2，沒有三多症狀或體重減輕，僅輕微高血壓，只要改善生活型態、均衡飲食、規律運動即可，也不必口服降血糖藥物。

林男體重80公斤、BMI約29，希望自己能瘦一點，去年前往診所施打瘦瘦針，內科醫師評估條件符合標準，每周注射一次，接受了2個月的劑量後，眼睛開始出問題。

洪啟庭表示，原本林男左眼就有前增殖視網膜病變，最佳矯正視力約0.05，一直在眼科追蹤治療，每3周回診一次，病況穩定，沒想到今年初左眼突然無預警「全黑」，緊急回診發現出血不止，眼壓一度飆高至35mmHg，超音波也顯示玻璃體腔內出血。

手術過程中更出現罕見狀況，血液不斷從眼球後方湧出「吸都吸不完」，術後5天再度出血，眼壓不降反升至42mmHg，改以液氣交換法清除血塊，血又再度流出來，出血量愈來愈多。

林男眼內出血不斷惡化，上周進行第3次手術，打開角膜進入左眼前房，用較高比重的質酸鈉填壓止血，隨後關閉傷口，一周後回診，前房居然繼續在出血，角膜出現水腫，玻璃體腔內積滿血液，幾乎導致視網膜剝離，視力僅剩下光感，接近失明。

洪啟庭說，從醫30多年，還沒遇過止不住血的案例，因出血遲遲無法控制，進一步檢查患者血小板數值、凝血功能，並安排腦部電腦斷層，都正常，沒有外傷史或特殊理由，眼睛突然大量出血，讓他想不透原因。

追問之下，林男正接受瘦瘦針治療，體重、血糖及血壓變化不大，暫時無法推斷出血原因，但高度懷疑與打瘦瘦針有關，於是先請他停藥。

出乎意料的是，林男醣化血色素已下降到5.9，血糖獲得控制，卻爆出視網膜病變惡化造成出血，「真的難以解釋此結果」，洪啟庭說，目前血還沒完全止住，最終得採取冷凍療法讓眼球冰凍萎縮才能止血，也等同宣告就此失去眼睛功能。

他強調，糖尿病患還是可以使用瘦瘦針控制病情，但對已有視網膜病變的族群，恐具有高度致盲風險，用藥期間務必提高警覺，定期接受眼科檢查，密切追蹤視網膜變化，若出現視力模糊、飛蚊症增多，必須立即停藥並就醫檢查。

林男注射瘦瘦針8周後，左眼前房嚴重出血。（洪啟庭提供）
歷經3次手術，不僅左眼前房仍繼續出血，也出現角膜水腫。（洪啟庭提供）
