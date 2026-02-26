他每天只睡4小時暈眩送醫 醫師曝：定時起床定期入睡重要

我的頻道

記者翁唯真／台北報導
醫師提醒，極端作息可能體重會暴增，甚至暈眩，想實踐高品質睡眠，固定起床時間比入睡時間更重要；示意圖。(圖／123RF)

在科技業擔任高階主管的40多歲男子，曾因長達半年的跨國併購案陷入「凌晨2點睡、6點起」的極端作息，不僅體重暴增，也與家人不睦。直到一次暈眩送醫後，開始執行晚間11時入睡計畫，3個月後身體回歸健康。

該名男子因工作影響睡眠不足，導致皮膚蠟黃、體重暴增10公斤，更因易怒與焦慮使職場人際與家庭關係降至冰點。直到一次暈眩送醫後，他開始強制執行「晚間11時入睡計畫」並配合睡前冥想，3個月後不僅體重回落，決策速度與情緒穩定度更大幅提升。證明睡眠並非時間的浪費，而是找回自我主導權與心靈平靜的微型「大手術」。

精神科醫師楊聰財表示，睡眠在生理層面，深層睡眠是生長激素分泌的高峰期，能促進細胞更新與肌膚重生，並調節瘦素與飢餓素的平衡以維持代謝穩定。

更重要的是，睡眠時大腦會啟動「類淋巴系統」，如洗刷機制般清除代謝產物，是預防失智症的關鍵；同時，人體的自然殺手細胞活性在此時最高，若長期缺乏睡眠，免疫防線將會崩潰，增加癌症心血管疾病的風險。

除了生理修復，睡眠更是心理與情緒的「減震器」，楊聰財說，在快速動眼期大腦會處理情緒記憶、激發創意並固化白天的學習內容，缺乏睡眠者的認知能力甚至會退化至等同醉酒狀態。在社會層面，高品質的睡眠能提升一個人的共情能力與包容度，減少社交衝突與衝動決策，對於維持職場競爭力與伴侶親密度至關重要。

若要實踐高品質睡眠，楊聰財建議應掌握核心，固定起床時間比入睡時間更重要，早晨陽光能有效重設生理時鐘；睡前應遠離藍光、減少咖啡因與酒精攝取，並將臥室功能簡化為睡眠與親密行為（透過睡前閱讀、溫水澡或感恩儀式，能同步大腦慢波，讓身心進入深度修復；重視睡眠是現代文明社會的象徵，愛自己的第一步，便是從給自己一場好覺開始，讓靈魂在黑暗的安息香中得到洗滌與重生。

