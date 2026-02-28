60歲男動脈硬化 非因菸酒或飲食…醫師：1日常習慣惹禍

醫師提醒，夜間入浴過晚影響血管健康，建議睡前1至2小時洗澡，水溫不宜太高；示意圖。（圖／123RF）

許多人習慣在睡前洗個熱水澡，享受一天中最放鬆的時刻。但醫師提醒，入浴時間若太晚，長期下來可能對血管健康造成隱形負擔。

日本 心血管專科醫師甲斐沼孟在「Yoga Journal」說明夜間入浴與動脈硬化之間的關係，以及更有利於保護血管的洗澡時機。

甲斐沼孟表示，在門診中經常會看到因夜間太晚入浴，對血管產生負面影響的案例。提到動脈硬化，大家多半聯想到飲食或運動，但其實入浴的時間點，也會在不知不覺中產生影響。

洗澡後馬上睡覺 血管無法休息

關鍵在於體溫、血壓以及自律神經。泡進浴缸後，體溫上升，血管會先明顯擴張，這一步本身並不算壞事。真正的問題出現在之後。

如果在睡前立刻洗澡，體溫尚未下降就直接鑽進被窩。原本在入睡前，身體深部體溫會緩慢下降，血壓與心跳也會隨之平穩下來，這段節奏正是讓血管休息的重要時間。但太晚洗澡時，身體仍處在興奮狀態。

交感神經占上風，血壓維持在偏高水準。這樣的情況若每天反覆出現，血管幾乎沒有真正休息的時間。動脈硬化並非一夕之間形成，但這些微小負擔的長期累積，確實會拉開差距。

甲斐沼孟分享一名60多歲男性病例，他僅有輕度高血壓 ，尚未用藥，但動脈硬化相關指標卻逐年惡化。進一步詢問生活習慣後發現，他幾乎每天都在晚上11時過後泡偏熱的澡，洗完立刻就睡。

後來他僅僅將入浴時間提前晚上9時左右，並調低水溫後，血壓與睡眠品質都有改善，血管年齡惡化的速度也明顯放緩。

睡前1至2小時洗澡最佳 水溫別太高

甲斐沼孟表示，最佳夜間洗澡時間以睡前一至二小時為原則。他解釋，在這個時間點洗澡，體溫上升後，剛好能在就寢時自然下降，血管也能隨之放鬆，更容易啟動副交感神經。

至於洗澡水的溫度，甲斐沼孟說，約攝氏38度到40度（華氏100度到104度）即可。雖然熱一點會有「泡得很有效」的感覺，但對血管的刺激也更強。特別是有高血壓或動脈硬化風險的人，更應避免過熱或長時間泡澡。

如果當天很晚回家，就不必執著於泡澡。在深夜時段，改用短時間的淋浴，避免讓身體過度升溫，對血管反而更溫和。放鬆感並不只來自泡澡，還有其他方式可以替代。

甲斐沼孟說，預防動脈硬化，不只是讓血管擴張，更重要的是給它充分的恢復時間。入浴方式，本身也是一種重要的血管保養。洗澡時間提早一些，水溫偏溫、時間不要太長。這樣的小調整，幾年後就可能在血管狀態上看出明顯差異。