我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

63歲男突無法閱讀文字 竟是「腦中風」非典型前兆

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，中風可能會出現非典型症狀，例如無法閱讀等，及時就醫可避免嚴重後果；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，中風可能會出現非典型症狀，例如無法閱讀等，及時就醫可避免嚴重後果；示意圖。（圖／123RF）

中風症狀並不是只會出現典型症狀。英國一名六旬男子腦出血中風，當時唯一的症狀是「無法閱讀」，因未出現臉部無力、手臂無力或說話困難等常見症狀，一度遲疑是否前往急診，所幸及時就醫，避免更嚴重後果。

英國鏡報報導，63歲的羅布（Gordon Robb）曾任生技公司副總裁，他去年9月罹患腦出血，但沒有出現中風常見症狀，包括臉部、手臂無力或語言困難。他卻有一個奇特症狀，發現文字包括電子郵件、簡訊，以及提款機螢幕上的內容，看起來像用外語寫成。

由於沒有典型症狀，羅布起初不願急診就醫，只打算預約家庭醫師門診，但一位表親的丈夫日前才因突發中風去世，警覺到這個嚴重性，堅持開車來載他前往急診室，才發現他罹患的是出血性中風。

羅布熱愛騎自行車與跑步，他的症狀正在改善，不過與中風前相比，閱讀速度變慢，偶爾會在對話中一時找不到正確的詞語。

他仍表示自己非常幸運，並沒留下長期後遺症，卻又覺得在中風病房裡像個冒牌貨，因為除了突然無法閱讀文字之外，看起來與平常沒什麼不同。這顯示即使是從未聽過的異常症狀，也必須加以留意。如果當時沒有去醫院並迅速接受治療，他可能會帶著一顆隨時可能引爆的未爆彈在腦中四處走動。

專家指出，僅出現無法辨識書寫文字、且沒有其他症狀的情況，在中風患者中不到1%。羅布正參與一項由愛丁堡大學主導的新臨床試驗，評估氯吡格雷或阿斯匹靈這兩種可降低血液凝固風險的藥物，是否能預防曾發生出血性中風患者未來再次中風、心臟病發作及過早死亡。

英國心臟基金會臨床總監Sonya Babu-Narayan醫師補充，臉部、手臂或腿部無力與語言障礙是大家熟知的中風徵兆，但也有一些較少為人知的症狀，例如無法辨識書寫文字。如果出現任何你覺得不對勁的症狀，無論多麼奇怪或罕見，都務必尋求協助。若可能發生中風或其他醫療急症，每一分鐘都至關重要。

世報陪您半世紀

中風 心臟病

上一則

50歲男耳鳴以為聽力下降 核磁共振檢查發現竟是鼻咽癌第三期

延伸閱讀

年節團聚遇親友詢問工作感情 台精神醫院急診就醫者增

年節團聚遇親友詢問工作感情 台精神醫院急診就醫者增
香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞
「超級名模生死鬥」傳奇評審Miss J 曝中風不能走了

「超級名模生死鬥」傳奇評審Miss J 曝中風不能走了
養生／冬天防心血管疾病 注意頸部四肢保暖

養生／冬天防心血管疾病 注意頸部四肢保暖

熱門新聞

美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。（123RF）

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

2026-02-22 04:19

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋