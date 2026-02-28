63歲男突無法閱讀文字 竟是「腦中風」非典型前兆

醫師提醒，中風可能會出現非典型症狀，例如無法閱讀等，及時就醫可避免嚴重後果；示意圖。（圖／123RF）

中風 症狀並不是只會出現典型症狀。英國一名六旬男子腦出血中風，當時唯一的症狀是「無法閱讀」，因未出現臉部無力、手臂無力或說話困難等常見症狀，一度遲疑是否前往急診，所幸及時就醫，避免更嚴重後果。

英國鏡報報導，63歲的羅布（Gordon Robb）曾任生技公司副總裁，他去年9月罹患腦出血，但沒有出現中風常見症狀，包括臉部、手臂無力或語言困難。他卻有一個奇特症狀，發現文字包括電子郵件、簡訊，以及提款機螢幕上的內容，看起來像用外語寫成。

由於沒有典型症狀，羅布起初不願急診就醫，只打算預約家庭醫師門診，但一位表親的丈夫日前才因突發中風去世，警覺到這個嚴重性，堅持開車來載他前往急診室，才發現他罹患的是出血性中風。

羅布熱愛騎自行車與跑步，他的症狀正在改善，不過與中風前相比，閱讀速度變慢，偶爾會在對話中一時找不到正確的詞語。

他仍表示自己非常幸運，並沒留下長期後遺症，卻又覺得在中風病房裡像個冒牌貨，因為除了突然無法閱讀文字之外，看起來與平常沒什麼不同。這顯示即使是從未聽過的異常症狀，也必須加以留意。如果當時沒有去醫院並迅速接受治療，他可能會帶著一顆隨時可能引爆的未爆彈在腦中四處走動。

專家指出，僅出現無法辨識書寫文字、且沒有其他症狀的情況，在中風患者中不到1%。羅布正參與一項由愛丁堡大學主導的新臨床試驗，評估氯吡格雷或阿斯匹靈這兩種可降低血液凝固風險的藥物，是否能預防曾發生出血性中風患者未來再次中風、心臟病 發作及過早死亡。

英國心臟基金會臨床總監Sonya Babu-Narayan醫師補充，臉部、手臂或腿部無力與語言障礙是大家熟知的中風徵兆，但也有一些較少為人知的症狀，例如無法辨識書寫文字。如果出現任何你覺得不對勁的症狀，無論多麼奇怪或罕見，都務必尋求協助。若可能發生中風或其他醫療急症，每一分鐘都至關重要。