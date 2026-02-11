一確診高血壓就吃藥？醫揭標準存誤區 藥效過強傷身

醫師提醒，降血壓藥副作用風險不容忽視；示意圖。(本報資料照片)

高血壓 現代最常見的文明病之一，但老年人一確診高血壓就得吃藥？卻有醫師對此提出質疑，揭露標準值誤區，認為高齡者應該放寬、並且正視藥物帶來的可怕風險和副作用。甚至有醫師認為，透過降壓藥降低血壓，反而可能增加中風 與失智症風險。

★標準值 隨時代不斷改變

高血壓的定義隨著時代不斷改變。美國在2017年率先下修至130/80mmHg，另外日本 也同樣朝著嚴格化高血壓治療目標的方向發展，在2025年的指引中，不分年齡統一以130／80mmHg未滿為目標。台灣高血壓學會與心臟學會則在2022年將高血壓診斷標準下修至130/80mmHg，並分為以下4級：1.正常血壓標準：小於120/80 mmHg；2.血壓偏高（高血壓前期）：120～129 mmHg，舒張壓仍低於80 mmHg；3.第一期高血壓：130～139 / 80～89 mmHg；4.第二期高血壓：≧ 140/90 mmHg。

對基準值與降壓目標不斷趨嚴，現在普遍的情況是，只要超過基準值，一律被視為「高血壓」並成為治療對象。日本東邦大學名譽教授、心血管專科醫師東丸貴信指出，降低血壓確實能使整體死亡率下降，但對於高齡者或腎臟病患者而言，稍微放寬一點反而更安心。

特別是動脈硬化已進展的高齡者，血壓並非全天候固定。上壓在140mmHg的人，可能一度升到180mmHg，或反而降到120mmHg以下。若在這種情況下將藥物降壓目標設得過低，存在「藥效過強」的風險，就可能導致血壓降得過頭，進而引發頭暈、跌倒、腎功能惡化等問題，反而傷害身體。

而降壓藥副作用風險不容忽視，東丸指出，在日本被認為處方最多的鈣離子拮抗劑相對安全，但因血管擴張，可能出現心跳加快、心悸或下肢水腫。有些鈣離子拮抗劑會降低心臟功能，因此必須注意心衰竭風險。

阻斷使血壓上升的荷爾蒙傳導物質，以防止血壓上升的ACE抑制劑與ARB（血管張力素II第一型受體阻斷劑）也存在隱憂。雖然這些藥物副作用相對較少，但若血壓降得過低，可能導致腎功能惡化。

另外，作用於交感神經的α阻斷劑，可能引發心悸或血壓急降；同樣影響交感神經的β阻斷劑，則有使脈搏變慢或心臟功能下降的風險；而透過排出尿中鹽分來降壓的利尿劑，則可能造成脫水或腎功能下降。若同時併用多種降壓藥，「藥物交互作用」也可能引發身體不適。

★一味開藥 增加中風機率

日本藥師加藤雅俊對於以藥物治療高血壓本身提出質疑：「血壓上升其實是人類的生存本能，為了防病與延壽，大腦與心臟會努力將血液送到全身，提供氧氣與營養。若不考慮這一點，只因血壓高就一味開立降壓藥、要求患者長期服用，無異於輕視患者，只是讓醫院獲利，並不能真正恢復健康。甚至有醫師認為，透過降壓藥降低血壓，反而可能增加中風與失智症風險。」

不過，對於目前已在服用降壓藥的患者而言，絕對不能自行停藥，必須與主治醫師充分討論，尋找最合適的方式。同時，為了避開降壓藥的風險，也不宜過度執著於高血壓的基準值。