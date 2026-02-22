我的頻道

每天一起床就短暫失憶 恐是低血糖「罕病」

40歲婦人罹患胰島素瘤，是百萬分之一至四機率的罕見的疾病。（圖/123RF）
40歲婦人罹患胰島素瘤，是百萬分之一至四機率的罕見的疾病。（圖/123RF）

一名40歲婦人早上睡醒就胡言亂語、精神恍惚，經常「斷片」失憶，行為異常脫序，更怪異的是，這些症狀僅會維持2小時，之後又恢復正常，找了多家醫院查不出病因，家人以為她「卡陰」，後來確診為胰島素瘤所引發的低血糖症，進食後症狀即消失，這是僅百萬分之一機率的罕見疾病。

台灣高雄博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指出，收治病患邱小姐主述一年多來飽受困擾，早上起床有兩小時呈現斷片狀態，記憶完全消失，等她清醒回過神，家人拿出手機記錄發作時異常行為，讓她嚇一大跳。

李金德表示，從MRI核磁造影發現胰臟長了1.2公分腫瘤，確診為胰臟神經內分泌瘤、俗稱胰島素瘤的罕見疾病，發病率約百萬分之一至四。1980年代，美國醫生Whipple提出三大典型症狀，患者有嚴重低血糖症，出現語言混亂、行為怪異，不過在進食後，這些症狀通通會消失。

李金德說，今年5月以腹腔鏡微創手術切除腫瘤，症狀都已根除，血糖恢復正常，維持在80至90，腫瘤化驗是良性，也沒癌化跡象，後續只需定期追蹤。

「我看了7家醫院、5個科別，都找不出原因。」邱小姐描述去年突然起床後胡言亂語，問答牛頭不對馬嘴，小孩明明已穿好制服準備出門上學，她卻硬要把褲子脫掉，還有好幾次不知自己身在何處。

邱女士說，起初以為睡眠不足，後來症狀加劇，對家庭生活造成影響，她到身心科求診，開始服用癲癇藥物，但吃藥仍然沒改善，一度懷疑自己罹患了思覺失調症。

家人認為她一天當中只會失常兩小時，懷疑卡到「髒東西」，帶她到各大廟宇拜拜求符，祈求神明庇佑。不過後來轉診到神經內科，發現空腹血糖低到37，再度被轉到新陳代謝科，做了MRI核磁造影，才發現所有症狀的罪魁禍首，竟是胰臟內的一顆腫瘤。

李金德解釋，胰島素瘤會導致胰臟分泌過多胰島素，造成血糖水平失衡，血糖急速下降，出現短暫腦袋當機，進食後症狀就會緩解，過去醫學文獻記載，這種病例相罕見，他從醫30幾年來只遇過2例，不過這類病患常被誤診為癲癇或精神疾病，真實病數可能被低估。

李金德也說，胰臟手術屬於高難度，周邊血管很多，靠近脾靜脈、脾動脈，血流量很大，必須非常小心，避免畫破血管，但放著不處理，也可能轉為胰臟癌，至於為何會長胰島素瘤，文獻資料顯示僅小部分可能跟基因有關，其他99.9%以上原因仍不明。

40歲婦人罹患胰島素瘤，是百萬分之1至4機率的罕見的疾病。（記者郭韋綺／攝影）
40歲婦人罹患胰島素瘤，是百萬分之1至4機率的罕見的疾病。（記者郭韋綺／攝影）
博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指胰島素瘤是罕見疾病。記者郭韋綺／攝影
博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指胰島素瘤是罕見疾病。記者郭韋綺／攝影

心悸、疲倦、易喘… 肺動脈高壓 常被誤認一般心肺疾病

腿痠、腳抽筋擾睡眠 小心「慢性靜脈病」找上門

