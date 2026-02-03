凹陷變杵狀指…指甲出現這些變化要注意 恐是健康警訊

我的頻道

「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。(記者翁唯真／攝影)

「手是身體最早開口說實話的地方」，醫師表示，根據2025年發表於「Journal of Hand Surgery」的大型綜論研究指出，手部並非單純的末梢器官，而是全身性疾病最容易被忽略、卻也往往最早出現病變的視窗。從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書表示，指甲的顏色變異實為內臟健康的「投影畫面」，臨床上常見的「半白半紅指甲」往往是慢性腎臟病的典型指標，背後機制涉及尿毒素累積與血管內皮功能失調；而幾近全白的「特里指甲」則常見於肝硬化、心衰竭或糖尿病，反映肝臟代謝與血管調控的失衡。此外，若指甲呈現黃色，除了黴菌感染外，更須警惕慢性呼吸道疾病與淋巴循環異常。

張家銘指出，指甲的形狀則如同身體的「生理履歷」，出現橫線或甲板生長中斷，通常代表曾遭遇過新冠肺炎、心肌梗塞或嚴重發炎等重大系統性壓力事件；而指甲中間凹陷的「湯匙狀指甲」則常與缺鐵性貧血相關；至於長期缺氧導致的「杵狀指」，更是心肺系統慢性失衡的重要警訊。

在免疫與血管系統方面，手指皮膚的變化被視為自體免疫的即時雷達，張家銘說，常見的「雷諾現象」，即手指冷就變白變紫，極可能是硬皮症等結締組織疾病的早期表現。若手指關節背側出現紅紫色突起的「葛特隆丘疹」，更需懷疑是否罹患涉及干擾素路徑失調的皮肌炎。

張家銘說，手掌紅斑、痛風石或類風濕結節，皆代表身體已承受多年的代謝壓力或全身性發炎，而民眾最常感受到的「手掌冰冷」，在分子醫學看來並非單純受寒，而是自律神經調控失衡、血管內皮功能失調或粒線體產熱效率下降的結果。

張家銘說，觀察雙手並非僅看表面徵兆，而是在解讀整個人體的生命系統網路。身體的衰敗鮮少是突發性的，而是透過代謝、免疫與血管的重塑一步步顯現。呼籲大眾應重新審視這對每天滑手機、打鍵盤的雙手，因為這些看似微不足道的手部細節，實則是內臟與基因網絡最誠實的訊號，及早發現變化並尋求專業諮詢，將能有效在疾病爆發前攔截危機，落實精準健康管理的初衷。

