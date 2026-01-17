我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

戒酒4年仍難逃…52歲川菜主廚「胰臟炎併腸穿孔」險喪命

趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中醫院醫護、家屬今為住院中的52歲陳姓川菜主廚（右一）慶生。（圖／台中醫院提供）
台中醫院醫護、家屬今為住院中的52歲陳姓川菜主廚（右一）慶生。（圖／台中醫院提供）

台灣一名52歲陳姓川菜主廚沒有高血壓糖尿病，平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，因健康因素戒酒4年，沒想到去年六月底肚子痛昏厥，送衛福部台中醫院急診，查出是胰臟炎合併十二指腸穿孔休克，歷多次清創手術，進出加護病房治療，如今病況穩定，醫護特別與家人為他慶生，陳感動落淚，切下蛋糕開心許願「我要健康出院回家」。

衛福部台中醫院消化外科主任蔡金宏提醒，胰臟炎病因與膽結石、經常飲酒、代謝異常與部分藥物副作用有關，提醒民眾如出現上腹部疼痛、噁心嘔吐伴隨食慾不振、發燒、腹瀉腹脹等症狀，可能是胰臟發炎作祟，應立即就醫，避免延誤治療導致嚴重併發症

蔡金宏說明，患者因急性胰臟炎住院，治療期間併發十二指腸膿瘍、十二指腸穿孔，多次清創手術控制其病情，並以開放式引流治療方式避免急性腹膜炎後膽汁亂竄導致敗血症，患者更在加護病房重症團隊結合開刀房、加護病房、呼吸病房、營養科與復健科啟動整合照顧下，關關難過關關過，終於讓病況穩定，預計下周轉出加護病房。

蔡金宏指出，胰臟炎合併十二指腸穿孔是極嚴重併發症，存活率與多重因素有關，輕度胰臟炎存活率高，但重度胰臟炎死亡率可達四成，嚴重併發症死亡率甚至可高達七成，「一開始的治療決策正確，後續重症照護團隊營養輸液補充、細心照顧很重要，我一個人無法獨力完成。」

醫師蔡金宏說明，患者到院時，整個十二指腸穿孔膿瘍的驚悚影像。（圖／台中醫院提供）
醫師蔡金宏說明，患者到院時，整個十二指腸穿孔膿瘍的驚悚影像。（圖／台中醫院提供）

陳男說，他是川菜主廚，沒有高血壓與糖尿病等慢性病，只是平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，一次可以喝一手六瓶啤酒，但因顧及健康因素戒酒四年，沒想到去年六月底肚子痛到無法呼吸，請鄰居幫忙叫救護車後昏迷送醫就陸續出現胰臟炎併發症。

陳男表示，感謝台中醫院醫療團隊不離不棄陪他抗病至今，還幫他慶生，除了驚喜，有更多的感謝，「我出院後會好好照顧自己不讓醫師護理師擔心，煮一桌拿手菜感謝大家。」

併發症 糖尿病 高血壓

上一則

助提升免疫力…日本長壽專家點名5水果 冬日宜吃柿子護心

下一則

指甲有白點不是缺鈣 需補3元素 吃南瓜籽、牛肉可改善

延伸閱讀

孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀

孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀
周潤發陪妻吃平價餐慶生 發嫂暴瘦「狀態不尋常」

周潤發陪妻吃平價餐慶生 發嫂暴瘦「狀態不尋常」
孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀

孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀
病情急遽惡化 韓國民影帝元旦生日卻在加護病房

病情急遽惡化 韓國民影帝元旦生日卻在加護病房

熱門新聞

專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

想長壽又健康 醫師：養成7習慣

2026-01-09 01:00

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議