我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

航線增加+機票價格香 台灣10月來美人數創新高

男子胯下腫痛「鼓一包」竟是疝氣 醫：未處理 小心腸壞死

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣腫塊容易被忽視，早期治療可防嵌頓風險。（書田診所提供）
書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣腫塊容易被忽視，早期治療可防嵌頓風險。（書田診所提供）

疝氣好發於任何年齡，特別常見於幼童、中老年人，老年男性更是高風險群，原因是腹壁退化鬆弛。56歲的蔡先生，偶然發現左邊鼠蹊部鼓鼓的，一個月後腫塊仍在，且有偶發性的疼痛。就診檢查確定是腹股溝疝氣，在接受修補手術後於隔天順利出院，恢復日常生活。

疝氣俗稱「脫腸」，台灣書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣是相當常見的疾病，最典型的症狀就是在接近鼠蹊部的位置出現腫塊。當腹部出力時，例如咳嗽、抬重物，腫塊突出會更明顯，而平躺後通常會很快消失，可能會有偶發性的局部疼痛。以成年人來說，發生率男性多於女性，約為9：1。

陳鵬指出，疝氣依病因可分為先天性或後天性；依發生位置則可分為腹股溝疝氣、股疝氣和臍疝氣等。其疾病機轉主要是因為腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內的腸道伴隨軟組織往缺損處膨出，中老年人多因為腹壁結構老化與長期腹壓升高所致。

有些人認為，疝氣是「不舒服但可忍受」的疾病，陳鵬說，在疝氣產生初期，器官通常會隨姿勢改變回到腹腔內，所以不會有太明顯的症狀，但如果缺口處卡了太多腸子就可能會產生疼痛感，甚至完全卡住無法復位，使腸子腫脹進而壞死，造成「嵌頓性疝氣」，就需要緊急手術。

疝氣是因為腹壁肌肉組織缺損，通常不會自行癒合，也無法靠藥物恢復。陳鵬表示，疝氣檢查主要靠醫師觸診，觀察腹股溝等部位是否有異常突起。腹股溝疝氣大多可透過臨床病史跟理學檢查診斷，但鼠蹊部腫塊可能是陰囊水腫、隱睪、脂肪瘤、淋巴腺腫大甚至動脈瘤或睪丸扭轉，需安排影像檢查。

疝氣術後仍可能因腹壁組織隨年齡增長退化、受到咳嗽、便祕等反覆用力的影響，或是攝護腺肥大造成解尿困難，腹腔內壓力增加使內部器官從其他縫隙突出，形成復發性疝氣。這類病患除了再次手術處理之外，也要把潛在造成腹部壓力變大的因素一併矯正，才能有效降低疝氣復發的風險。

陳鵬提醒，疝氣發生與體質有關，有些人天生腹壁組織較薄，應透過日常生活習慣的調整，例如維持適當體重、預防便秘、避免提重物、減少腹部用力等。若發現摸到鼠蹊部的不明腫塊，應盡早就醫鑑別診斷，如果確診為疝氣，及早修復缺損處可以避免更嚴重的嵌頓性疝氣，造成腸壞死，甚至危及生命。

疝氣會依發生部位不同而有不同稱呼，腹股溝疝氣是常見發生的類型。（123RF）
疝氣會依發生部位不同而有不同稱呼，腹股溝疝氣是常見發生的類型。（123RF）

便祕

上一則

近一半的台灣人體內缺酒精代謝酶 喝酒逾十年恐罹「酒精性失智」

延伸閱讀

腹痛暈眩…罕見卵巢癌破裂大出血 引流2400cc人體總血量近半

腹痛暈眩…罕見卵巢癌破裂大出血 引流2400cc人體總血量近半
乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思
為取1物…青海3男用無人機 5天獵殺9隻保護動物馬麝

為取1物…青海3男用無人機 5天獵殺9隻保護動物馬麝
家裡有牆就能做 1分鐘「推壁扭轉」有效瘦小腹

家裡有牆就能做 1分鐘「推壁扭轉」有效瘦小腹

熱門新聞

醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運