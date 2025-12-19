走路沒事蹲下就爆痛 裝潢師傅、運動員這症狀千萬不要拖

花世源解說裝潢師傅因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂（圖中紅色圈位置），手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路時沒事，但蹲下就會痛得受不了，經員榮醫療體系員榮醫院骨科 醫師花世源診斷為「髖關節 夾擊症候群」，這經常是高勞動者與運動員的隱形敵人，經手術將患者破碎組織完整清除，術後恢復良好，解除疼痛夢魘。

60多歲的葉姓裝潢師傅數年來每當要蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛，也曾到其他醫院就診也未能改善，今年他到員榮醫院就診，花世源醫師診斷為「髖關節夾擠症候群。

花世源說，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月是，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在 X 光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

經手術時將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約 0.5 公分的撕裂軟骨片段，再用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，潤滑軟骨，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應，術後恢復良好。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；還有跆拳道 、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

花世源說，若一蹲下去髖部兩邊感覺卡住，站起來很痛，千萬不要再硬撐，因為越撐越壞。初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇，如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走，生活品質顯著提升。