我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球航空史上最忙聖誕 3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

川普政府打擊DEI 鼓勵白人男性提起職場歧視申訴

走路沒事蹲下就爆痛 裝潢師傅、運動員這症狀千萬不要拖

記者林宛諭／彰化即時報導
花世源解說裝潢師傅因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂（圖中紅色圈位置），手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸。（員榮醫院提供）
花世源解說裝潢師傅因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂（圖中紅色圈位置），手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路時沒事，但蹲下就會痛得受不了，經員榮醫療體系員榮醫院骨科醫師花世源診斷為「髖關節夾擊症候群」，這經常是高勞動者與運動員的隱形敵人，經手術將患者破碎組織完整清除，術後恢復良好，解除疼痛夢魘。

60多歲的葉姓裝潢師傅數年來每當要蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛，也曾到其他醫院就診也未能改善，今年他到員榮醫院就診，花世源醫師診斷為「髖關節夾擠症候群。

花世源說，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月是，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在 X 光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

經手術時將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約 0.5 公分的撕裂軟骨片段，再用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，潤滑軟骨，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應，術後恢復良好。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；還有跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

花世源說，若一蹲下去髖部兩邊感覺卡住，站起來很痛，千萬不要再硬撐，因為越撐越壞。初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇，如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走，生活品質顯著提升。

要避免髖關節夾擠症候群，應注意不要長時間深蹲，花世源說，蹲下時要彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。

經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群。示意圖，...
經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群。示意圖，本圖非當事人。（員榮醫院提供）

關節 骨科 跆拳道

上一則

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

延伸閱讀

77歲翁跌成長短腳 1年後…不良於行才發現骨裂

77歲翁跌成長短腳 1年後…不良於行才發現骨裂
背痛無法深蹲 改做這三種動作仍能練到臀肌

背痛無法深蹲 改做這三種動作仍能練到臀肌
WTT香港總決賽／孫穎莎後…王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論

WTT香港總決賽／孫穎莎後…王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論
改善關節與酸痛好處多 南加銀髮族超愛這運動

改善關節與酸痛好處多 南加銀髮族超愛這運動

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡