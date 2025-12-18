我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

77歲翁跌成長短腳 1年後…不良於行才發現骨裂

記者黃寅／綜合報導
77歲男性跌倒後股骨頸斷裂，導致長短腳且不良於行。患者術後疼痛明顯改善，再經復健，目前已能正常行走。(圖／澄清醫院中港院區提供)
一名77歲男性一年前在家裡不慎跌倒，起初僅是臀部隱隱作痛，沒想到竟有長短腳，嚴重到不良於行才求醫。骨科醫師診斷發現，該患者因跌倒而造成右腳股骨頸斷裂，碎骨嵌入骨盆與髖臼關節，關節內已充滿碎裂骨頭，情況複雜，所幸經人工全髖關節置換手術，才恢復雙腳同長，能好好走路。

台灣澄清醫院中港院區骨科醫師洪舜奕說，經骨科檢查與影像學確認，發現患者的右腳股骨頭早已斷裂並陷入髖臼關節腔內，導致雙腳長短相差達四公分，研判一年前跌倒時就發生了股骨頸骨折，但未被正確診斷，導致長期錯位與骨壞死，碎骨嵌入骨盆與髖臼關節，因而飽受疼痛與關節受限之苦。

經人工全髖關節置換手術時，為他取出關節內碎裂的骨頭、沾黏的軟組織，重建髖臼與股骨之間的穩定關節，並將腿長恢復至正常長度，患者術後疼痛明顯改善，再經復健，目前已能正常行走。

洪舜奕說，髖部骨折是老年人跌倒後最常見、也最容易被忽略的傷害之一。許多患者因為初期僅感覺輕微疼痛、仍能行走，就被誤以為是軟組織扭傷或拉傷，延誤治療時間。事實上，任何年長者跌倒後出現髖部疼痛、下肢無力、甚至輕微跛行，都應立即進行X光或斷層掃描檢查，以排除骨折。

他提醒，若髖骨骨折未及時治療，不僅會導致慢性疼痛與活動障礙，還可能因為長期臥床造成肺炎、深層靜脈栓塞等併發症，嚴重時甚至危及生命。早期正確診斷與適當手術治療，能大幅提升老年患者的生活品質與獨立性。

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

