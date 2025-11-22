吸菸造成血糖控制不佳 動脈粥狀硬化機率20至50%

我的頻道

醫師提醒，抽菸會造成動脈粥狀硬化機率為20至50%，也會導致血糖控制不佳，更容易造成心血管疾病；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，抽菸會造成動脈粥狀硬化機率為20至50%，也會導致血糖控制不佳，更容易造成心血管疾病；示意圖。（圖／123RF）

菸品被喻為健康的頭號殺手，除了傷肺、增加罹癌風險，還會增加胰島素抗阻，導致血糖更難以控制。台灣台安醫院內分泌曁新陳代謝科主任林毅欣表示，吸菸會導致血糖控制不佳，更容易造成心血管疾病，且吸菸量愈多，罹患第二型糖尿病的風險就愈高。

林毅欣指出，菸品的尼古丁、焦油以及上百種化學物質都會破壞血管，而糖尿病患者本身就因高血糖而血管發炎、硬化，甚至可能引起血管狹窄或阻塞。抽菸造成動脈粥狀硬化機率為20至50%，而糖尿病患者抽菸會反覆刺激血管，造成血管內皮損傷，長期下來，動脈粥狀硬化機率增加40至100%。

台灣腎病年報與健保署統計，糖尿病腎病變更是台灣末期腎臟病及透析治療主因，國際文獻也指出，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險比非糖尿病者高2到4倍。11月14日為「世界糖尿病日」，戒菸可降低第2型糖尿病的罹患風險30至40%，盡早戒菸穩糖護健康。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病患者的死亡原因主要與心血管疾病、癌症及併發症有關，尤其是心肌梗塞、中風、周邊動脈阻塞等。糖尿病雖然不會馬上致命，但產生的併發症不容小覷，根據統計，有超過60%以上的糖尿病患者最終死於心血管疾病。

「糖尿病前期只要及早調整生活習慣，就有機會逆轉。」歐弘毅指出，要預防糖尿病，最重要的就是維持健康的生活型態，關鍵在於飲食、運動和體重控制。另外，要戒除菸、檳榔，檳榔中的成分會導致代謝異常，吸菸則會損害血管，兩者結合會增加罹患第二型糖尿病的機率。

如果已經罹患糖尿病，歐弘毅提醒，更要透過均衡飲食、規律運動，並遵從醫囑服用藥物來控制血糖，務必定期回診接受追蹤檢查。近年來，糖尿病用藥除了從單純控制血糖，轉向兼具心血管和腎臟保護等其他益處，醫師會根據病患的具體情況擬訂個別化治療，防止併發症、避免其他器官功能惡化。

