我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

常腰痠背痛還延伸到右側臀部… 小心退化性脊椎滑脫

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，女性因停經後骨質流失，發生脊椎滑脫的機率較男性高；示意圖。(圖／123RF)
退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，女性因停經後骨質流失，發生脊椎滑脫的機率較男性高；示意圖。(圖／123RF)

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇，還延伸到右側臀部、大腿、小腿外側，連腳板都有刺麻感。經詳細檢查，確診為第四、五腰椎退化性滑脫並壓迫神經，導致椎管與神經孔狹窄，出現痠麻刺痛。

台北國泰醫院骨科主治醫師劉哲瑋表示，退化性脊椎滑脫是中老年人常見的脊椎問題，其原因包括生理老化、長期姿勢不良、過度負重、不當運動等。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，原本緊密排列的椎骨變得不穩定，容易引發腰痛、背痛、刺痛與麻木感。

人體的脊椎包含7節頸椎、12節胸椎、5節腰椎；腰椎滑脫最常見於第四與第五節，因為這部位承受最大壓力。劉哲瑋說，有些患者久站久坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息可能稍微舒緩。但如果滑脫的椎骨壓迫到附近神經，可能引起坐骨神經痛，刺痛或麻木感從臀部延伸到大腿、小腿，導致雙腿無力。

「有些人站久或走遠路，腿就發麻走不動，必須停下休息。嚴重時，連腳踝都抬不太起來，日常活動受到限制。」劉哲瑋說，輕微的退化性脊椎滑脫，通常先以保守治療觀察，包括復健運動、臥床休息、配戴支撐背架、輔以藥物止痛等，穩定脊椎並減輕疼痛、刺痛等症狀。

臨床上，大部分的脊椎滑脫症並不需要開刀，但若持續進行三至六個月的保守治療無效，疼痛感加重，且出現腳麻無力、走路困難等明顯神經壓迫症狀，則須考慮手術。主要目的是解除神經壓迫的來源，另一方面則是穩定滑脫的椎骨，預防再度移位。

劉哲瑋以張先生為例，確診為退化性脊椎滑脫並壓迫到神經，腳麻使不上力，評估建議內視鏡減壓融合手術。移除骨刺與增生組織，並放入椎間支架、完成椎弓釘固定，個案術後第二天就穿上背架下床走動、拔除引流管。第三天出院、三個月後不用再穿背架，可進行簡單運動訓練，體能逐漸恢復良好。

脊椎滑脫好發在腰椎位置，平常應盡量減少久坐、提重物、彎腰頻率、習慣性駝背，另加強肌力達到穩定脊椎的效果。劉哲瑋說，預防腰椎滑脫的關鍵，首重正確姿勢，要維持腰背挺直、避免駝背與長時間彎腰。平常要訓練腹部的核心肌群，例如側向仰臥起坐、使用彈力帶進行抗旋轉訓練等。

骨科 關節

上一則

肺阻塞會喘、胸悶難根治 心血管疾病惡化風險高

下一則

血糖監測器＋瘦瘦針 125公斤主廚半年甩肉30公斤

延伸閱讀

只是爬樓梯…6旬女臉色發白、小腿浮腫 就醫竟罹「多發性骨髓瘤」

只是爬樓梯…6旬女臉色發白、小腿浮腫 就醫竟罹「多發性骨髓瘤」
背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫
坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意
久坐容易肩頸痠痛 瑜珈教師分享三招緩解

久坐容易肩頸痠痛 瑜珈教師分享三招緩解

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36
用餐時「先吃優格」，有醫師說不但可抑制血糖上升，還能減少食量。（圖／123RF）

先吃蔬菜落伍了？ 研究：優格優先法 抑制血糖用餐減量

2025-11-11 01:00

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身