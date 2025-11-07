健忘=失智？ 揪出大腦退化有方法 4大招預防

失智症是大腦的疾病，其症狀多元，可透過Apo E基因檢測、磁振造影檢查、抽血檢測提早了解大腦健康狀況；示意圖。（圖／123RF）

上了年紀，容易忘東忘西，一轉身就忘了剛剛要做什麼事情。如果情況頻繁且嚴重，且影響日常生活功能，要小心是失智症 上身。醫師表示，健忘是正常老化或壓力，也可能是失智症的前兆。前者在提示後可以回想起來，失智則是想不起某些生活片段，甚至記憶混亂。

高齡化浪潮來襲，失智症已成為全球重要的公衛議題，不僅對患者本人造成記憶、認知、情緒及生活能力的衰退，也對其家人、照顧者帶來壓力。失智症一旦進入病程，認知功能會持續退化，如果及早發現，可藉由調整生活習慣、制定治療計畫，延緩病程惡化速度，甚是有機會逆轉輕度認知障礙。

失智症可以及早發現嗎？台北聯安預防醫學機構總院長鄭乃源指出，隨著現代醫療發展，可在失智症或大腦退化的「無聲期」就洞察風險，利用科技檢測，提早了解大腦健康狀況，進一步做好日常健康管理。目前主要依靠臨床評估和多種檢測方法，包括Apo E基因檢測、磁振造影檢查、抽血檢測，結果異常仍須由專科醫師診斷。

鄭乃源說，人類有23對染色體，第19對染色體上的載脂蛋白E（ApoE）基因與罹患阿茲海默症 的機率息息相關，而帶有2個ε4形式的基因者，罹患阿茲海默症的風險較同年齡者高10至15倍。不過，Apo E基因檢測是提供「未來大腦罹病風險評估」，並非一定會發生，擁有高風險基因的人，不需要太悲觀。

現代人生活壓力大、過度用腦、營養不均衡，這些都是加速大腦衰老的危險因子。鄭乃源表示，透過腦部MRI神經影像掃描腦部結構，再結合AI大數據資料庫的「全腦神經年齡磁振造影檢查」，可以評估推算出腦年齡，有助於提高腦度退化的警覺性，即時調整生活型態。

目前在醫學臨床上，濤蛋白（Tau）可協助評估阿茲海默症罹病風險。研究認為，若濤蛋白在神經細胞中異常堆積，會造成大腦神經纖維紊亂，和乙型類澱粉蛋白（Aβ-42）均被視為導致阿茲海默症的元凶。利用抽血檢測濤蛋白的方式，能有效推估是否有阿茲海默症的早期病變，甚至找出無症狀者。

鄭乃源說，大腦是非常複雜且深奧的器官，預防疾病的根本，就是健康的生活，日常生活要注意吃好、睡好、多動、紓壓。透過藥物治療可以有效減緩失智症的惡化，但是降低失智風險仍要從改變生活型態做起，以「預防勝於治療」為原則，守護大腦健康。

吃好：均衡飲食，避免高油、高鹽、高糖以及加工食物，維持血糖 穩定。

睡好：建立規律作息，有充足睡眠時間和良好睡眠品質。

多動：適度運動可增加腦部血流量，建議每周至少進行150分鐘中等強度的有氧運動。

紓壓：刺激快樂荷爾蒙分泌調劑身心，避免壓力過大影響睡眠。