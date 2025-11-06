我的頻道

乾癬病友扛歧視壓力 罹心血管疾病風險高3倍

乾癬共病連環扣，罹患心血管疾病的機率為一般人的二至三倍。（圖／123RF）
乾癬為慢性非傳染性疾病，雖有新型治療方式，但由於皮膚病灶型態多變，臨床鑑別診斷難度高，病人從罹病至確診時間漫長，且容易發生心血管疾病等共病。台灣乾癬協會理事長柯怡謀指出，多項研究顯示，乾癬病友罹患心血管機率比一般民眾高出二至三倍，呼籲及早診斷，才能降低死亡與失能風險。

罹患重度乾癬20年的病友阿平（化名）自述，他曾因為乾癬而滿臉都是皮屑，腿部病灶更是紅腫、滲血，雖成功申請健保給付，使用乾癬生物製劑，但也一度因不符用藥門檻，健保拒絕給付，當時看著才剛改善的病灶，再次復發、發癢、滲血，簡直生不如死，甚至讓他陷入憂鬱，罹患乾癬的病友，不僅面對身體的痛苦，也飽受社會的歧視及不友善。

乾癬全名為「乾癬性疾病」為一種皮膚病，也是一種全身性免疫失衡的慢性發炎疾病，約三成患者同時出現關節炎。研究顯示，乾癬患者除皮膚與關節受影響外，也常伴隨心血管疾病（CVD）、糖尿病、肥胖、高血壓、憂鬱症及發炎性腸道疾病等共病，形成相互交織的健康負擔，猶如「骨牌效應」，病況加重還會影響患者的工作收入、心理狀態等。

柯怡謀指出，在眾多乾癬患者常見共病中，心血管疾病是乾癬患者最嚴重的健康威脅之一。乾癬病灶中的發炎反應不僅停留於皮膚，而是透過血液傳導至全身，造成血管內皮受損、動脈粥狀硬化、心肌缺血與中風等重大事件（MACE），多項研究指出，乾癬病友罹患心血管疾病的機率為一般人的二至三倍，平均提早五年發病，且病程愈長、病情愈重，風險愈高。

●●柯怡謀表示，只有早期診斷、整合醫療照護與政策支持，才能中斷「乾癬共病連環扣」的共病威脅，降低死亡與失能風險，過去乾癬新型治療用藥給付門檻高，協會積極與政府溝通，盼調降用藥門檻幫助病人，後來健保署經評估後，已提出解套方案，目前病友暫時沒再遇到有藥可用卻無法獲得給付的情況。

