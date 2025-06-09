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68歲婦發燒、背痛難行走 醫揪細菌感染釀「脊椎骨髓炎」

趙容萱
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醫師提醒，脊椎骨髓炎早期不易被發現，治療困難而且容易復發，病情穩定時就需盡早安排復健；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，脊椎骨髓炎早期不易被發現，治療困難而且容易復發，病情穩定時就需盡早安排復健；示意圖。（圖／123RF）

68歲王姓婦人罹糖尿病控制良好，但今年初突然出現嚴重下背痛，「痛到快趴在地上」，一度考慮開刀換人工關節，最後因疼痛加遽又發燒，坐輪椅就醫，經感染科醫師張為碩診視、安排檢查後，揪出是鏈球菌感染腰椎引發骨髓炎，用藥後症狀迅速緩解。

台灣台中亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩說，王姓婦人平常笑口常開，且保持運動習慣，直到今年初開始出現下背痛後，痛到難以正常行走，並且伴隨體溫升高、倦怠，連出門都興致缺缺，每天口頭禪就是「我快痛到快趴在地上了」，讓子女看了都十分心疼，雖然曾經嘗試掛過急診吃止痛藥，但始終沒有明顯改善。

張為碩說明，王姓婦人直到疼痛症狀加劇加上發燒，家人才警覺不對送醫，就醫後建議改掛感染科，經詢問症狀後，懷疑是「脊椎骨髓炎」引起，隨即安排患者住院及接受電腦斷層與核磁共振檢查，確診是腰椎第二、三節骨髓炎，血液培養結果也發現鏈球菌指數偏高，原來是「細菌跑到骨頭裡面了」。

張為碩指出，患者經數天適當抗生素治療後，疼痛迅速緩解，與家屬溝通後也聯繫輔具廠商製作背架以保護脊椎，王奶奶在穿著背架下積極復健，很快就恢復行動能力順利出院，也找回昔日笑容。

張為碩強調，脊椎骨髓炎算是相對罕見且不易早期發現，加上治療困難、容易復發，常需要多科別如感染、骨科、復健等專科醫師偕同治療，不少患者僅只有「會惡化的下背痛｣症狀，導致不易診斷，往往會以為是年紀大、關節退化，因而錯過最佳治療時機。

張為碩提醒，在疾病相對穩定的時候，就需要盡早安排復健，盡可能恢復自理能力，抗生素療程約需3到6個月不等，但復健可能要長達一年，患者家庭要有充分的支持。

醫師張為碩說，王姓婦人經檢查發現，鏈球菌感染致腰椎第二、三節骨髓炎。（圖／亞大醫...
醫師張為碩說，王姓婦人經檢查發現，鏈球菌感染致腰椎第二、三節骨髓炎。（圖／亞大醫院提供）

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