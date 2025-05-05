新竹翁中風急送醫 左側內頸動脈血管消失 竟是急性堵塞

東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋指出，透過電腦斷層影像可以發現，一般情況下會有明顯左右兩側明顯的頸動脈，但陳翁的左側內頸動脈血管幾乎消失，判斷是血管嚴重鈣化狹窄並堵塞所致。（東元綜合醫院提供）

台灣新竹73歲陳姓老翁，患有糖尿病 和高血壓 ，去年9月曾小中風 ，今年3月又再度中風送至東元綜合醫院搶救。神經內科醫師蔡坤璋發現陳翁左側內頸動脈血管幾乎消失，研判是血管嚴重狹窄並急性堵塞，所幸經取栓手術後置放頸動脈支架，救回一命。

蔡坤璋說明，頸動脈是供應大腦血液的主要血管之一，造成頸動脈狹窄其中最常見的原因是動脈粥狀硬化，當血管內皮層病變，形成易碎斑塊、管壁硬化，斑塊堆積便會造成動脈狹窄，而斑塊又有破裂的機會，也可能與血栓一起堵住血流引發缺血性中風。

蔡坤璋指出，根據影像顯示，陳翁左腦有許多過去曾中風所留下的痕跡，病因研判為缺血性腦中風「頸動脈粥狀硬化斑塊」形成血栓，導致血管狹窄阻塞進而中風。置放頸動脈支架的目的，就是撐開狹窄的血管，防止未來再次發生血栓阻塞。

蔡坤璋說，考量到緊急置放支架後需持續服用雙重抗血小板藥物，在嚴重中風急性期可能增加腦部出血風險，決定先採「腦血管取栓手術」打通左側內頸動脈血管，視病情穩定，7至14天後接續進行微創治療「頸動脈支架置放」手術。

蔡坤璋提醒，頸動脈狹窄前期可能會發生短暫性的腦缺血，其徵兆有單側肢體無力、口齒不清、吞嚥困難、單眼暫時性黑朦、突然頭暈或劇烈頭痛。如果當頸動脈狹窄程度嚴重，將導致血流完全中斷就會引起中風，可能留下永久性的損傷，甚至危及生命。