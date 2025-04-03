小傷口半年惡化成大潰瘍 竟是「這症狀」纏身一招醫好

據臨床統計，有高達8成的慢性下肢潰瘍主要是起源於靜脈血管退化，也就是所謂的「慢性靜脈功能不全」、「靜脈曲張」。（圖/123RF）

一名陳小姐近半年為右小腿紅腫脹痛、潰瘍無法癒合、併發反覆感染所苦惱，起初僅一個小傷口，至診所就醫採一般外傷換藥治療；但傷口不僅沒改善，範圍擴大且惡化成潰瘍，紅腫蔓延至半隻小腿，經醫師診療評估後，發現陳小腿外觀雖沒顯著鼓突的分支靜脈曲張，但右腿大隱靜脈病變、異常曲張，導致靜脈血液逆流鬱積小腿，引起皮膚發炎潰爛、反覆感染。

台灣桃園中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安，建議陳小姐先接受靜脈曲張微創治療「電燒閉合大隱靜脈」，全程採局部麻醉、門診手術方式，毋須住院。術後除傷口換藥外，更穿著醫療級彈性襪、輔以口服靜脈循環藥物，毋須清創或植皮手術，陳小姐右小腿紅腫逐漸消退、潰瘍慢慢收縮，傷口終於完全癒合、再生新皮膚。

林哲安說明，慢性下肢潰瘍是相當普遍的病症，成因與靜脈血管、動脈血管或神經病變等相關。據臨床統計，有高達8成的慢性下肢潰瘍主要是起源於靜脈血管退化，也就是所謂的「慢性靜脈功能不全」、「靜脈曲張」。

統計數據更進一步發現，每7位「慢性靜脈功能不全」、「靜脈曲張」患者中，會有1位病患進展惡化為慢性下肢潰瘍。「慢性靜脈功能不全」泛指下肢靜脈循環因靜脈血管曲張病變、深部靜脈栓塞或回流阻礙、小腿肌肉收縮幫浦功能不良，導致腿部靜脈壓升高、代謝廢物無法排除、靜脈慢性發炎引起腫脹疼痛、色素沉澱、濕疹、鬱血性皮膚炎或皮膚潰瘍。

而「靜脈曲張」，起因於主軸大小隱靜脈為對抗地心引力、往上回流至深部靜脈過程中，血管內層瓣膜退化或受損、血管壁薄弱而無法收縮，原本位於皮膚淺層的靜脈血管，隨著淤積靜脈血液與壓力逐漸膨大鼓突，遂成為外觀如蚯蚓般「靜脈曲張｣。

主軸隱靜脈一旦發生退化曲張，即為不可逆病變、將持續惡化，進展為不同併發症 ，輕則如腿部腫脹抽痛、患部濕疹搔癢，嚴重則可能下肢反覆感染、血栓靜脈炎、傷口潰爛而難以癒合；倘若沒針對病因徹底檢查評估，往往會錯失治療的黃金時間。

目前最新靜脈曲張治療，均採微創針孔、局部麻醉/門診手術方式進行，術後旋即可以下床行走，毋須住院。微創手術以「血管腔內雷射/射頻/靜脈膠」方式閉合主軸隱靜脈，針對小腿分支靜脈曲張血管則可以「微創靜脈曲張摘除術」或「注射硬化劑」在1次手術同時治療，完整改善腿部靜脈循環，讓患者得以迅速康復。