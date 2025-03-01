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8種日常習慣 不利心臟健康 醫師：3種食物應先戒吃

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醫師提醒，壓力、沮喪等不良情緒，會讓罹患心臟病的風險增高；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，壓力、沮喪等不良情緒，會讓罹患心臟病的風險增高；示意圖。（圖／123RF）

心臟問題除了先天的心臟疾病，後天的生活習慣及飲食，大大的影響心臟的健康程度。日常應避免這8種習慣，讓你的心臟保持健康。

8種習慣不利心臟

1.經常陷入負面情緒

壓力、沮喪等不良情緒會加重心臟負擔，應適時排解。儘管每個人都會有情緒低落的時刻，但如何處理這些情緒，關係到心臟健康。紐約大學朗格尼醫學中心心血管臨床研究中心副主任哈莫尼．雷諾茲說：「把壓力壓抑在心裡的人，罹患心臟病風險高；而笑聲和社會支持，則有利心臟健康。」

2.長時間獨居獨處

雖然每個人都需要適時的獨處，但和周遭維持接觸聯繫也非常重要。長時間獨居獨處，缺乏社會連結的人，也容易產生心臟問題。

3.嚴重打鼾

嚴重的打鼾問題，可能是睡眠呼吸中止症候群，會導致血壓突然上升，增加罹患心臟病風險。

4.缺乏運動

心臟需要運動才能保持健康，定期運動也有助於控制體重和血壓並減輕壓力。但不要短時間的強烈運動，應是緩慢且規律穩定的鍛鍊，才有助心臟健康。

許多人平時不運動，一到周末就跑到健身房狂練數小時，這種人被稱為「周末戰士」。紐約大學朗格尼醫學中心心血管臨床研究中心主任迪斯．霍克曼說：「我在臨床上常見到很多案例，所以提出中肯的建言。」

5.不用牙線清潔牙齒

不用牙線徹底清潔牙齒，牙菌斑會堆積在牙齒表面導致牙齦炎。曾有研究認為，這些細菌會引發身體其他部位的發炎反應，例如造成動脈粥狀硬化。

6.抽菸、飲酒過量

研究顯示少量飲酒有益心臟健康，但過量飲用絕對傷身，與高血壓、高血脂和心臟衰竭風險有關。吸菸則會攝入尼古丁、焦油、一氧化碳等物質，是引發心血管疾病的主因之一。

7.不積極控制其他慢性疾病

如果有糖尿病、三高、甲狀腺疾病等慢性疾病，應該積極治療及控制，以免產生連帶影響。例如心血管疾病、慢性腎臟疾病、糖尿病息息相關，三者共病問題嚴重。應在定期健檢中列入血壓、血糖、血脂等各方面檢查，將心血管危險因子控制好。

8.不健康的飲食

包括偏好油炸物、加工肉、高鹽食物、精緻甜點、蘇打汽水、洋芋片等，這些食物吃多了對心臟負擔很大。

3食物應優先戒吃

人們經常說病從口入，這不只是說病菌由口鼻進入，更指的是許多我們認為很好吃的食物其實都不太健康，但人的口腹之欲經常敵不了美食的誘惑，久久吃一次還好，吃多了可真的不行。心臟學家和營養師就建議3種食物真的很不利心臟，應盡快先從飲食中戒掉。如果你覺得「好吃」的食物全都不能吃很痛苦，那就依專家建議先戒以下這3樣。

專家提醒，要照顧好心臟健康，最好戒掉吃培根的習慣，因為培根的醃製過程中，使用亞硝...
專家提醒，要照顧好心臟健康，最好戒掉吃培根的習慣，因為培根的醃製過程中，使用亞硝酸鈉且含高鈉，會導致血壓升高；示意圖。（圖／123RF）

1.培根

許多心臟專家都同意，如果要照顧好心臟，最好戒掉愛吃培根的嗜好，能完全不吃最好。「培根的製作方式對心臟有害。」專精於心臟病預防的營養師Michelle Routhenstein說，培根的醃製過程中，使用亞硝酸鈉，且含高鈉，會導致血壓升高；而烹調過程中形成的化合物，如多環芳香烴（PAHs）和雜環胺（HCA）等化合物，會導致發炎和血管損傷，增加心臟疾病風險。雖然培根是最大的罪魁禍首，任何紅肉及其加工食品也都應減少攝取。

專家提醒，白麵包的升糖指數高，而且缺乏營養和纖維，可能會增加心臟病風險；示意圖。...
專家提醒，白麵包的升糖指數高，而且缺乏營養和纖維，可能會增加心臟病風險；示意圖。（圖／123RF）

2.白麵包(吐司)

「與全麥麵包相比，白麵包的升糖指數高，且缺乏營養和纖維，可能導致血糖迅速飆高、胰島素阻抗和體重增加，這些都會增加心臟病風險。」Routhenstein說。芝加哥若許大學（Rush University）醫學中心的心臟學家Daniel Luger博士也說，白麵包剝奪了所有的纖維和營養成分，留下的只有「純糖」。

3.薯條

經常食用油炸物，與冠心病、高血壓和肥胖症相關。尤其油炸薯條的油經重覆使用，導致不飽和脂肪酸流失、反式脂肪增加，加上薯條上有大量的鹽，高鈉攝取與高血壓和心臟病相關。

此外，心臟病雖然有時很突然的發生，但其實症狀可能是累積的，只是你沒注意。Cleveland Clinic克利夫蘭診所建議，如有下列異常症狀，應立即就醫確認是否為心臟問題。：

這些症狀別忽視

呼吸急促

腿部腫脹

胸痛

不明原因的疲勞

運動耐受力突然改變

心悸

錯亂

頭暈

心臟病 高血壓 血脂

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