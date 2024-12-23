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遠離痛風 避吃高脂肪食物、酒類… 多吃這些食物

林則澄
若人體攝取過多含嘌呤的食物，就會導致血液中尿酸濃度過高，在關節處形成俗稱「痛風石」的尿酸結晶；示意圖。（本報資料照片）
若人體攝取過多含嘌呤的食物，就會導致血液中尿酸濃度過高，在關節處形成俗稱「痛風石」的尿酸結晶；示意圖。（本報資料照片）

冬天氣溫驟降，是痛風的好發時期，飲食也是關鍵因素之一，執業中醫師孫毓臨表示，若人體攝取過多含嘌呤的食物，就會導致血液中尿酸濃度過高，在關節處形成俗稱「痛風石」的尿酸結晶，導致急性發炎。她也建議，痛風患者可吃蔬果、全穀根莖類，也要避免攝取高脂肪類食物、酒精及含果糖飲料。

孫毓臨說，不少痛風患者，發作前飲用過啤酒、海產，內臟食物，也可能因為藥物、疲勞、或感染等誘發疾病，最常見的發作部位是腳的大拇趾第一個關節，也有可能在手、腳的其他關節處，通常在兩周內會自然消退，可能一年發生數次，或幾年才發生一次。

痛風的發生與血液中尿酸濃度過高有極大的關聯，孫毓臨說，尿酸是嘌呤在人體分解代謝後的產物，藉由尿液排出體外，但若人體攝取過多含嘌呤的食物，或尿酸經由腎臟排泄到尿中的過程中受阻，就會導致血液中尿酸濃度過高，一旦濃度超出飽和度，就可能在人體關節處沉澱，形成尿酸結晶，也就是痛風石，在免疫細胞的攻擊下導致急性發炎，關節處出現紅、腫、熱、痛，甚至會伴隨畏寒、發燒。

孫毓臨說，痛風發作初期，關節開始出現紅腫熱痛、屈伸不利等症狀，一般會先給予「清熱解毒」、「利濕通淋」的中藥，緩解發炎症狀與增加尿酸排出，輔以針灸，選擇促進體內濕熱代謝的穴位，如脾經、腎經等，針刺局部促進血液循環，達到通絡止痛的效果。

針對曾發作過痛風、目前處於緩解期的病人，或尚未發作過，但在血液檢查中發現尿酸濃度過高（每100毫升血液中的尿酸濃度>6.8或>7.0毫克）的族群，孫毓臨提醒，此時首要任務是找出引發高尿酸的原因，可藉由調整飲食習慣、增加水分攝取、運動等生活型態的改變，讓血中尿酸濃度回到正常值。

孫毓臨表示，以中醫的角度，高嘌呤食物如紅肉、內臟，海鮮類（海參、海蜇皮除外）、曬乾香菇、紫菜，多屬肥甘厚味，容易引起脾胃功能負擔，以致整體氣、血、津液循環受到阻礙，進而影響其他臟腑，而當腎臟回收水分與排濁功能變差，血液中的尿酸就容易升高，還有酒精及含果糖飲料在體內會代謝為乳酸，影響尿酸排泄，也會加速尿酸的形成，尤其是啤酒最容易導致痛風。

如何透過飲食與生活習慣幫助預防痛風？孫毓臨提到，除了維持標準體重及規律運動、每日喝水2000毫升以上，也可多吃蔬果、全穀根莖類、豆類製品，及牛奶與優格，其中牛奶能降低痛風的發生率，而適量攝取茶、咖啡、黃豆類製品對血液中尿酸並無太大影響，黃豆類製品甚至同樣可降低痛風發生率。

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