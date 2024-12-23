白領男減重、飲食控制卻愛加醬料 血壓卻降不了

醫師提醒，飲食偏好添加醬料、作息不規律、氣溫變化等，可能導致高血壓患者的血壓難以控制；示意圖。（圖／123RF）

天氣冷颼颼，不只要做好保暖，慢性病患者更要留意身體數值，有位57歲金融業主管，不只減重 也有吃藥控制，居家血壓卻仍偏高，經醫師診斷，可能和飲食偏好添加醬料、作息不規律、氣溫變化等有關，透過「211得舒飲食」，達到降血壓、營養均衡與減重的多重效果。

2021年發表於高血壓 領域權威期刊《Hypertension Research》的研究顯示，當溫度從20°C下降到10°C時，部分患者的血壓可升高5至10毫米汞柱，冬天較低的氣溫會使血管收縮、血壓上升，且冬季心血管事件發生頻率明顯高於夏季，甚且對高血壓患者而言，低溫 引發的血壓升高還可能增加「全因死亡率」。

診所家醫科醫師許芷瑜表示，有名患者是57歲的金融業主管，雖然靠著老婆的健康自煮餐，在2個月內減重4公斤，同時服用高血壓藥物，但居家血壓平均仍維持150／90毫米汞柱，偏高的數值讓他不得不尋求專業協助。

飲食偏好添加醬料、作息不規律、氣溫變化等，是這名患者血壓偏高的可能原因，許芷瑜指出，雖然患者每餐搭配涼拌生菜、炒或燙青菜提升蔬菜攝取，但會拌入和風醬、凱薩醬、醬油膏等做調味，無形中大幅提高鹽分攝取，外在氣溫忽冷忽熱，也影響血管調節，本身作息不規律，則導致血壓難以控制。

為了改善這名患者的血壓狀況，許芷瑜建議，服用降壓藥物的同時，調整飲食與生活習慣，推薦得舒飲食（DASH）與「211餐盤」，分別為50%蔬菜、25%蛋白質和25%原型澱粉，以達到降血壓、營養均衡與減重的多重效果，經過3個月的飲食與生活調整，該患者血壓順利回到標準範圍，健康狀況明顯改善。

得舒飲食結合以高鉀、鈣、鎂、低鈉為核心，並包含以下五大原則：

1.攝取全穀雜糧

2.大量蔬和適量水果

3.優先選擇低脂牛奶

4.以白肉取代紅肉

5.攝取適量堅果與健康油脂

「211得舒飲食」雖然堪稱最強降血壓飲食法，但特殊疾病族群仍須留意，許芷瑜提醒，特別是腎功能不佳的患者，不適合高鉀飲食，糖尿病患者或腸道功能不佳者，也須在專業醫師指導下，逐步調整飲食較安全，若執行飲食調整後血壓仍無改善，建議尋求專業醫療建議，制定個人化健康方案。