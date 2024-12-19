靜脈曲張置之不理 恐導致皮膚潰瘍

減緩靜脈曲張惡化，日常應調整久站、久坐的習慣，有機會多活動，睡覺時將腳部抬高、適度按摩。(圖／123RF)

有患者就診時，醫師發現他小腿後方出現了細小的「蜘蛛網狀」血管，這是初期靜脈曲張的典型表現。由於這些血管藏在腿部後方，加上初期症狀輕微，患者往往不自知。靜脈曲張初期可能只是些微腫脹或痠麻感，若置之不理，加上不良生活習慣的推波助瀾，可能逐漸惡化，嚴重時甚至會導致皮膚潰瘍。

下肢靜脈曲張 分5期

台灣福安診所醫師陳光男指出，靜脈曲張主要成因包括先天遺傳性體質與後天影響如久站、久坐、懷孕子宮壓迫下腔靜脈、腿部受傷等因素造成。通常停經後女性或年紀大可能因為腿部退化性關節炎或疲累感而少運動，不知不覺出現靜脈曲張，另外，肥胖、口服避孕藥物或便祕 患者，也可能誘發靜脈曲張。

另一種情況是靜脈血管瓣膜退化或閉鎖不全，嚴重的瓣膜閉鎖不全，容易導致下肢血液無法順利往上打回心臟，或是又往下回流，因此積聚在下肢，長久下來，容易使得血管腫脹、變形。

依據病理不同，下肢靜脈曲張的嚴重程度約可分為5期：

▸第1期：為淺藍色蜘蛛網，約占八成患者。

▸第2期：突出如蚯蚓般的青綠色血管，通常會有微痠、麻等舉步維艱的感覺。

▸第3期：雙腿腫脹、水腫如象腿。

▸第4期：有血液滯留現象、色素沉澱，腳踝處會出現硬皮症。

▸第5期：出現腳部潰瘍，不易癒合。

陳光男表示，靜脈血液從小腿處向上打回，如同心臟將營養血液輸送到身體各部位一樣，小腿有「第2個心臟」稱號，常活動雙腳能讓腳部和心臟形成良好循環，倘若下肢壓力過大，血液循環自然會變差。少數靜脈曲張患者出現潰瘍、皮膚變色，即是因為細胞缺少養分和氧氣所致。如果要讓下肢靜脈順利收縮，多運動就能達到目的。

至於臨床上治療靜脈曲張的方式，陳光男醫師說明，初期盡量穿著彈性襪輔助，或透過從腳踝往心臟單一方向推拿，適當熱敷泡腳，來幫助促進血液循環，並減少久站、久坐，也可適當補充有助靜脈血液循環的保健藥品，來緩解症狀。

若靜脈曲張嚴重，血管快要損壞，可選擇雷射手術燒灼受損的靜脈血管，讓血液走回正常的路徑；當較大條的靜脈血管爆掉、失去功能時，建議考慮透過外科手術將整條靜脈拿掉、一勞永逸，避免日後引起其他併發症 。

天然類黃酮苷萃取物 助消腫

台灣豐榮大藥局 藥師劉士正表示，常有民眾因為雙腳腫脹不適、或腿部血管突起外觀不好看，前來諮詢盼藉由外擦或服藥的方式改善，目前改善靜脈曲張的成分，服用藥物有Diosmin天然的類黃酮苷萃取物、外擦藥物像是肝素或七葉素，能幫助消腫、促進血液循環。

市面上相關產品眾多，劉士正舉淨脈舒為例，不僅是因為淨脈舒是藥品等級、效果較明顯，因為靜脈曲張會造成局部腫脹疼痛，淨脈舒的主成分為Diosmin天然的類黃酮苷萃取物，產品包裝的適應症清楚註明，能消除局部腫脹、增加靜脈的彈性與張力，有效改善血液循環。需要特別注意的是，若慢性病患服用多種藥物、或正在服用抗凝血藥物，應避免併服，或至少間隔1至2小時服用，以確保用藥安全。

罹患靜脈曲張成因很多，並非單一因素造成，靜脈曲張並不只是美觀問題，對健康的影響也不容忽視。陳光男提醒，早期發現並接受適當的醫療處置，能降低後續治療的困難度。劉士正則建議，日常應調整久站、久坐的習慣，有機會多活動，睡覺時將腳部抬高、適度按摩，並適當服用有助靜脈血管維持彈性的保健藥品開始預防，能減緩靜脈曲張惡化的機率。（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/）