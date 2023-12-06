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骨鬆 手術僅能緩解疼痛 藥物治療 留意2大副作用

記者李青縈、沈能元
醫師表示，60歲以上民眾下背痛的比例相當高，容易全身痠痛、莫名閃到腰、駝背都是骨鬆的前導症狀。(Getty Images)
醫師表示，60歲以上民眾下背痛的比例相當高，容易全身痠痛、莫名閃到腰、駝背都是骨鬆的前導症狀。(Getty Images)

骨骼流失速度大於生成速度會讓骨骼出現縫隙，也會讓骨質疏鬆；而民眾隨著年紀增長，骨質含鈣量下降，也會提高骨質疏鬆機會，增加骨折風險，連帶會影響生活行動，甚至需要輔具。醫師表示，骨質疏鬆治療雖然有手術，但手術僅為緩解疼痛、改善生活，要解決問題仍要靠藥物治療。

台灣馬偕醫院骨科醫師張定國表示，目前骨質疏鬆治療藥物主要分成兩大類，一類為抑制蝕骨細胞作用，如雙磷酸鹽、RANKL受體刺激素、雌激素受體調節劑等；另一類為促進造骨細胞，如合成副甲狀腺素、硬化蛋白抑制劑。

他進一步解釋，抑制蝕骨細胞的藥物為第一線藥物，促進造骨細胞的藥物價錢較高，屬於第二線藥物，會在患者出現新的骨折，或是第一線藥物無效時才使用。

骨折後是否手術 視部位而定

有骨質疏鬆的長者更容易發生跌倒骨折，但如何判斷是否要執行手術？張定國說，取決於骨折發生部位以及對生活的影響。如果是脊椎壓迫性骨折讓病人出現駝背、疼痛、身高變矮等狀況，或是髖關節骨折讓病人活動困難等，就必須考慮動手術，減緩疼痛。例如脊椎的單純壓迫性骨折，會採用骨水泥灌入受傷處；而髖關節受傷常見手術為置換人工關節、打骨釘。

張定國表示，若是骨折發生在近端肱骨、手腕等處，未移位之骨折對生活影響較有限，可以石膏固定，就不一定需要手術，但若骨折錯位則仍需手術治療。一般骨折的復原時間大約三個月，也就是俗話「傷筋動骨100天」，但若是跌倒造成脊椎壓迫性骨折、讓神經受損，可能出現永久癱瘓。而髖關節骨折的一年內死亡率在男性中更是高達近兩成，女性也有約一成，不可輕忽其風險。

下顎骨壞死 非典型股骨骨折

另外，手術本身有一定風險，加上不少骨鬆病人年紀都不輕。張定國提醒，若是患者慢性病多，手術更容易出現麻醉風險，例如心臟問題、中風等，年紀越大手術風險越高，病患及家屬可先與醫師討論。再者，因為患者的骨質疏鬆沒有辦法透過手術改善本質問題，僅是處理疼痛，仍得靠藥物治療。

然而藥物治療有部分副作用，張定國說，抑制蝕骨細胞的藥物最主要有兩個問題，第一個是容易造成下顎骨壞死。如果是牙齒不好的病人，需要拔牙、植牙等，會先請病人去牙科評估，若是要拔牙，必須暫停骨鬆的藥物約三個月。

第二個副作用，張定國說，是非典型的股骨骨折，雖然不常發生，但在服用藥物達到三至五年有機會出現，患者可能會出現腹股溝、大腿骨疼痛，屆時可以透過X光檢查是否有早期徵兆。這時醫師會評估是否要暫停使用藥物（drug holiday）。

部分藥物加劇骨鬆 須營養補充

除了隨著年齡老化會使骨質疏鬆惡化外，有些藥物也會讓骨鬆問題加劇，必須加強鈣及維他命D的補充。張定國說，最常見的是類固醇藥物帶來的威脅，例如紅斑性狼瘡、風濕性免疫或是特殊皮膚病患者，用藥時應與醫師討論。另外，部分胃藥、精神科藥物、乳癌製劑以及抑制荷爾蒙藥物，或是器官移植的抗排斥藥物，也會影響鈣在腸胃道的吸收，容易讓骨質疏鬆突然加劇，由於部分藥物可能無法取代，在生活上要特別留心。

除了依靠藥物治療外，張定國說，骨質疏鬆者規律運動、曬太陽、飲食均衡以及維他命D補充，也是對抗骨鬆的重要因素。他表示，骨鬆常常合併肌少症發生，民眾應增加運動肌耐力、增加反射能力，一旦被踢到或是受撞擊時，也比較不容易跌倒、受傷。

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