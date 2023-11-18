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新曙光…微細動脈栓塞新療法 終結五十肩、關節炎痛苦

記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生執行微細動脈栓塞新療法，終結患者五十肩、關節炎痛苦。（嘉義長庚醫院提供）
嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生執行微細動脈栓塞新療法，終結患者五十肩、關節炎痛苦。（嘉義長庚醫院提供）

63歲王小姐患有退化性關節炎，每次爬樓梯、走路及上廁所常伴隨劇烈關節疼痛，嚴重影響生活，四處求診注射類固醇、玻尿酸，仍無法抑制疼痛，直到接受微細動脈栓塞治療，當天就感覺疼痛明顯改善，術後1個月疼痛指數已經降低到零分，不再受長期關節炎疼痛所苦。

台灣嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生說，當關節受損或退化時，身體的組織會產生微細動脈，這些血管伴隨著增生的神經纖維，釋放發炎物質，加劇關節疼痛及退化，包括膝關節退化、五十肩、肩背痛、手指關節炎、足底筋膜炎等疼痛問題，都屬於類似情況。

許立生說，若經吃藥、復健及打針等傳統保守療法後，仍持續疼痛3個月以上，或疼痛指數大於5分，就可考慮微細動脈栓塞治療，局部麻醉後在動脈插入導管，使用顯影劑尋找異常增生血管，以藥物栓塞異常血管，快速緩解疼痛症狀，且療程短暫、不需住院。

許立生也說，凝血功能異常、定期服用抗凝血劑、對顯影劑或乙內醯胺類抗生素過敏及無法平躺檢查者不適用此療法，在接受治療前須與醫師詳細討論，嘉義長庚已成立跨團隊的疼痛評估門診和影像介入性治療門診，能制定合適的治療計畫，確保治療方式符合病情。

嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生執行微細動脈栓塞新療法，終結患者五十肩、關節炎痛...
嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生執行微細動脈栓塞新療法，終結患者五十肩、關節炎痛苦。（嘉義長庚醫院提供）
嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生執行微細動脈栓塞新療法，終結患者五十肩、關節炎痛...
嘉義長庚醫院放射診斷科醫師許立生執行微細動脈栓塞新療法，終結患者五十肩、關節炎痛苦。（嘉義長庚醫院提供）

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