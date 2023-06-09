腸病毒重症4大前兆 家長別輕忽
腸病毒感染為幼兒常見的疾病，醫師近期收治一名九個月大男嬰感染腸病毒併發腦炎病例，還好其父母警覺性高，立即送急診，才沒讓男嬰病況惡化，在七天後康復並順利出院。
台灣衛福部台中醫院小兒科醫師李德敏提醒，家有兩歲以下幼童的父母，務必注意腸病毒重症的四個主要徵兆，包括嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐和呼吸心跳加速，由於幼兒表達能力較弱，且病況發展往往只需兩到三天，常讓父母措手不及。因此，當幼兒出現重症徵兆，應盡快就醫。
李德敏說，雖然大多數腸病毒感染都屬於輕度病例，但某些類型如71型腸病毒的致死率高達19.3%。
李德敏說明，這名男嬰就診時，醫師發現其口腔內有水泡，有告知家屬為腸病毒個案，並衛教腸病毒重症前兆，到隔天時，男嬰父母發現男嬰精神活力不好，眼神上吊，短暫喪失意識，和頻繁抽搐等症狀，立即送醫院急救，確診為腸病毒重症個案。
李德敏提醒，照顧腸病毒中重症的病童，需要穩定他們的情緒、減少刺激，因此父母的陪伴和安撫非常重要。而院方除了使用免疫球蛋白進行治療外，醫院還會使用生理監視器密切觀察血壓、心跳和呼吸情況，以判斷是否需要轉入加護病房。幸運的是，因較早發現重症前兆，男嬰在住院七天後康復並出院。
他提醒，家長除了為幼兒做好消毒和勤洗手的防護措施外，建議家中有五歲以下幼兒的父母考慮讓免疫力較弱的孩童接種腸病毒疫苗。
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