關節喀喀響竟是更年期症狀？ 強化大腿股四頭肌力助改善

圖片來源 ／健康醫療網

現代生活的快節奏讓人心理壓力過大，已經使一些女性提早出現隱性更年期的症狀，特別是過了40歲後月經量突然變少，或是月經往後延甚至兩三個月才來一次，這時常常會伴隨情緒不穩，容易疲勞。但最難忍受的其實是動不動就那裡酸，哪裡痛，關節 與肌肉 痠痛在全身跑來跑去，去骨傷科或是復健都只能暫時緩解，過一陣子又開始全身痠痛了，中醫師吳宛容提醒，小心這其實與卵巢功能下降有關。

隱性更年期症狀是什麼？ 壓力導致腰酸背痛、關節腫脹

女性朋友卵巢功能下降通常在40歲以後，經過荷爾蒙波動的身體會在許多方面受到影響。吳宛容中醫師指出，因為荷爾蒙激素在女性的骨骼和關節健康發揮重要角色，當荷爾蒙突然低下或是內分泌失調時，女性朋友會經常感覺到手腳上關節疼痛或全身腰背酸脹感明顯等，而壓力、內分泌環境決定各器官機能的控制、協調，平時睡眠不好又會引起免疫失調導致關節炎症狀加重。

關節炎本身的紅腫熱痛、不靈活所帶來的困擾，又會加重更年期的心理症狀。相互影響，便形成惡性循環。所以釋放壓力對於關節疼痛非常重要。

而水分的攝取與運動絕對要充足，雌激素的變化將會引起水鈉平衡的改變，當卵巢早衰，雌激素的下降就會導致關節內軟骨水分丟失，加快軟骨的退化，引起關節疼痛。

吳宛容中醫師提到，在中醫來看就是身體水分的代謝失調，正常情況下，關節軟骨水分高，關節面光滑，摩擦係數非常低；但當關節軟骨裡面的水分丟失，就會造成關節面摩擦係數增大，脫水就會進一步加速關節的磨損，引起骨關節炎或者椎間盤退變，中醫的方劑五苓散，小柴胡湯具有調節人體三焦水道的功能，有助於促進身體水分的調節。

肌耐力不足、抽菸飲酒、長期用藥 使關節炎更難受

門診或急診經常會碰到一些四五十歲左右的女性，吳宛容中醫師分享，他們來就診的原因是膝關節腫痛、僵硬、活動受限，多伴有全身其他關節的疼痛，如果平時運動量不夠、肌耐力不足、有長期用藥習慣、飲食不良、抽菸喝酒習慣、使用類固醇等族群，將會讓更年期關節炎症狀更加嚴重。

中醫在調理方面要著重於內分泌與賀爾蒙的穩定，接著促進患者的氣血循環以換解關節痠脹的困擾。用中醫的整體理論，總體評價全身狀況，再利用中藥的配伍，可以達到很好的效果；再者由於骨性關節炎和骨質疏鬆是具有很強相關性的疾病，在兩者間進行治療往往具有很好的效果，補鈣絕對是關鍵，多吃含鈣食物如豆腐、秋葵、芝麻、紫菜、小魚乾等。

解決膝蓋長期痠痛 強化大腿肌力三步驟

平時如果關節痠脹，吳宛容中醫師建議要少做讓自己不舒服的動作，檢視自己上下樓梯時，膝蓋會不會覺得無力，如果發現有使不上力、痠痛的問題時，盡量減少做會增加關節壓力的動作，比如：爬山、上下樓梯、蹲、跪，以及翹二郎腿等；這類型的動作對於關節與肌肉痠痛無疑是加速發炎的情況，中醫的調理在治療上有助於促進組織的修復，在日常生活中組織復原的速度大於發炎破壞的速度，患者的症狀會越來越好。

如果膝蓋長期有痠痛的問題，吳宛容中醫師建議可以強化大腿股四頭肌力，有助分散膝蓋所承載的壓力，緩解關節的不舒服症狀，老少適宜的大腿肌肉強化運動，詳細作法如以下步驟：

1.找張椅子坐下。

2.將左腳的大腿往前伸直，停留20秒，放下10秒，如此重複約5分鐘。做完後換右腳。

3.只要早晚各做五次，很快就能發現自己的大腿肌肉變強壯了。

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資料來源：健康醫療網

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