痛風發作怎麼辦？營養師建議做5件事、避免4類食物

(取材自健康醫療網)

痛風一發作起來真的讓人非常困擾，關節 又腫又痛，有時連行走都相當的困難，不少人都有痛風的問題，營養師張語希也表示，遇到好幾個朋友、門診病人反應有痛風問題，發作時關節痠痛連走路都無法，只好用輪椅或拐杖代步。

若想避免痛風發作，飲食就相當的重要，除了要避免高普林的食物外，還有許多飲食習慣要注意，營養師張語希便整理出完整的痛風飲食指引，告訴民眾痛風發作時可以怎麼做。

什麼原因會造成痛風？

痛風是一種急性的關節炎，營養師張語希指出，關節紅腫、發熱、疼痛是痛風的主要症狀，由於發作時非常的疼痛，連風吹過都讓人疼痛難耐，因此被稱為「痛風」。

營養師張語希提到，痛風的形成主要有兩個原因，第一，因為高普林飲食、壓力、過勞、攝取過多含糖飲料、運動過於激烈等，導致體內生產過多的尿酸；第二，因為高脂肪飲食、酸性食物、過於肥胖 、飲酒過量、腎功能不全等，導致尿酸排泄速度降低。

當尿酸過多或尿酸代謝異常，無法排出的尿酸結晶就會推積在關節、腎臟部位，引起發炎、疼痛。營養師張語希表示，積在關節處的結晶會導致關節腫大而無法穿鞋，因此許多病患只好改穿寬鬆的拖鞋。

痛風要避免哪些食物？

許多人都知道要避免痛風發作，就要少吃高普林的食物，但普林是什麼？為什麼要減少攝取高普林食物呢？

普林就是「嘌呤（purine）」，是細胞內DNA及RNA的組成成分之一，營養師張語希表示，當人體老廢細胞或食物分解，便會釋出細胞內的普林，而普林代謝後就會產生尿酸。

因此，營養師張語希建議，痛風時應避免攝取豬肝、小腸等內臟類食物，以及虱目魚、蛤蜊、干貝、吻仔魚等海鮮類，因為這些食物普林含量都相當的高，此外，濃縮肉汁、火鍋湯、雞湯、燉煮肉汁、含糖飲料、酒精也要避免。

痛風發作時可以怎麼做？

而除了要避免上述的食物外，營養師張語希也整理出5點建議，告訴民眾痛風發作時可以怎麼做。

第一，保持均衡飲食，五穀雜糧、蔬果類、蛋豆魚肉類應以2:2:1的比例攝取；第二，每日飲水2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸同時預防腎結石。

第三，適量攝取豆製品，植物性普林不會提升體內的尿酸濃度；第四，攝取適量蛋白質 ；第五，減少油脂攝取。

民眾若有痛風困擾，不妨將營養師整理的飲食建議記錄下來，在平時注意這些飲食重點，改善痛風發作的問題。

資料來源：營養師張語希－你有痛風的問題嗎？

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資料來源：健康醫療網

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