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糖友容易共病 留意正確飲食用藥

邱書昱
皇帝豆屬於澱粉類，糖友要特別小心，不要誤踩地雷。（本報資料照片）
皇帝豆屬於澱粉類，糖友要特別小心，不要誤踩地雷。（本報資料照片）

人家都是甜點配飲料，我是甜點配白開水，連水果都是吃一天休三天…。」十多年糖友露露，飲食處處忌口，但若合併多重慢性疾病的糖友，怎麼吃更要留意。

台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，蔬菜類是糖友的好朋友，富含膳食纖維，能穩定血糖，不過，像皇帝豆等帶有鬆鬆沙沙口感的食材，屬於澱粉類，吃多醣分恐破表，糖友要特別小心，不要誤踩地雷。

走進市場或超市，糖友可能得左思右想，怎麼挑選生鮮食材。徐佳靖指出，地瓜、馬鈴薯、山藥等根莖類食材，是澱粉最好的來源；糖友不太敢碰的水果類，一天可吃兩次，但切記一次的分量只能一個女性拳頭；肉品的挑選，不可攝取過多的高脂肪食物，謹記「四隻腳避免、二隻腳不錯、沒有腳最好」口訣。

日常飲食控制血糖，也要定期回診，糖尿病病史較久的患者，可能會合併心臟病、慢性腎臟病等共病。台灣中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科主治醫師洪逸芷表示，控糖不只是數字達標，還要防止其他共病或併發症出現，這時選擇適當的血糖藥就很重要。

糖尿病的藥物選擇很多，有的可以平穩降血糖，避免發生低血糖；也有藥物不會造成器官的負擔，對於本身有肝、腎問題的患者，或有相關慢性病者，更能安全控制血糖。洪逸芷提醒，吃藥後可以觀察身體變化，再依狀況來調整用藥。

血糖 糖尿病 心臟病

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