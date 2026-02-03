觀影說劇／日動畫暌違4年 「青空花火物語」闖進柏林影展

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
日本動畫「青空花火物語」，將爭柏林影展最高榮譽金熊獎。（圖／華映娛樂提供）
日本動畫「青空花火物語」，將爭柏林影展最高榮譽金熊獎。（圖／華映娛樂提供）

第76屆柏林國際影展（Berlinale）日前公布主競賽單元名單，法國工作室Miyu Productions和日本的Asmik Ace共同製作的日本動畫長片「青空花火物語」（花緑青が明ける日に）強勢入圍，將於2026年2月在柏林舉行世界首映，角逐影展最高榮譽金熊獎。

備受矚目的日本動畫「青空花火物語」，是日本動畫導演四宮義俊首部動畫長片作品，他曾參與新海誠的作品「追逐繁星的孩子」、「言葉之庭」及「你的名字」的製作，細膩唯美的風格讓人驚艷！ 四宮義俊的最大特色，在於他是一位正統的「日本畫畫家」，他將傳統日本畫（Nihonga）中特有質感及寫意筆觸，大膽地融入數位動畫之中。這使得「青空花火物語」的畫面跳脫了傳統的平滑感，呈現出宛如流動藝術品般的層次。動畫更安排了日本新生代演員古川琴音及萩原利久擔任配音。

「青空花火物語」的潛力早已有跡可循。早在2024年坎城影展（Cannes Film Festival），本片便入選了動畫日重頭戲「安納西動畫展示單元 （Annecy Animation Showcase）」，當時即在國際市場展引發高度關注，版權詢問度爆表。入圍柏林主競賽認證了動畫的高度質感，對於入圍柏林影展，四宮義俊感性表示：「這是與我並肩坐在桌前、親手繪製作品的夥伴，以及參與聲音與音樂製作的眾人共同努力的結果。無數的可能性在畫面中結晶並融合，最終讓這部作品傳達到了柏林。」

「青空花火物語」故事描述以一間創業330年的煙火工廠「帶刀煙火店」為中心，煙火店面臨土地徵收的壓力，圍繞著在那裡成長的年輕人、還有傳說中的夢幻煙火「守破離」所展開的物語。年輕的敬太郎在煙火店堅守了四年，為了代替忽然失蹤的父親完成夢幻煙火的製作，一直獨自沉浸在工作中。

另一方面，在東京生活的兒時玩伴式森薰，因為過去的一場事件，選擇離開故鄉。然而，在煙火店即將拆的前一天，她回到了此地。久別重逢的兩人，為了揭開失落煙火的秘密，展開了一場意想不到的計畫。

