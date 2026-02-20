九把刀吞「功夫」惡評 過年密會老戰友黃立成

九把刀和黃立成大年初二吃飯開會。(摘自九把刀臉書)

改編自九把刀同名小說的電影「功夫」自2月13日上映以來話題不斷，至今邁入第9天，網路評價雖呈兩極，但討論熱度持續延燒。九把刀20日在社群曬出與電影出品人「麻吉大哥」黃立成 的合照，感性回憶兩人10多年前的初次相遇，以及一句改變他創作方向的關鍵話語。

九把刀透露，大年初二被黃立成約去開會兼吃午餐。過去兩人總在同一間高級牛排 館用餐，「因為麻吉大哥很有錢」，他笑說自己常豪氣點兩三千元的羊腿。但這回「自知理虧」改點一千多元的雞排自我懲罰，沒想到還大呼難吃，為聚會增添趣味。

席間對話宛如錄製Podcast，黃立成對團隊給出方向建議，更難得以「pretty good pretty good」形容電影表現，讓自嘲聽力不佳的九把刀直呼這是最直接、也最溫暖的肯定。

談到兩人結緣，九把刀回憶當年小說「臥底」銷售不佳時，黃立成在機場讀到後主動邀約見面，地點就在Neo19。當時他認為台灣拍攝「功夫」的技術尚未成熟，試圖說服改拍吸血鬼題材，卻被黃立成一句話打醒：「永遠沒有準備好的那一天。現在，就是現在！」這句話成為他心中長達10年的創作信念。

兩人此後陸續合作「殺手歐陽盆栽」、「變身」、「月老」，如今終於實現當年承諾，推出屬於台灣的功夫電影。面對外界兩極評價，九把刀坦言自己把每則影評都看得津津有味，也積極參與映後座談，與觀眾正面交鋒。他笑說：「我下次死都不要點雞排！一定要厚臉皮吃整根羊腿！」