前同事爆料：浩子享受人生 賭桌贏錢隨即送流浪漢

記者葉君遠／綜合報導
離職女同仁(右)和浩子工作10年，寫出心中最尊敬的他。(取材自臉書)

金曲男歌手謝炘昊(浩子)喜歡喝紅酒，也很懂享受人生，一名跟他一起工作超過10年的同仁，從他身上看到如何享受人生；印象最深的一次，是他在賭桌上怎麼壓怎麼贏，笑到小眼睛都不見了。「但走去餐廳的路上，他看見一名流浪漢蹲在路邊，便從口袋掏出剛贏來的50歐元，毫不猶豫放在對方手裡，我永遠都忘不了那雙因為感激而驚訝發亮的眼神」。

浩子愛品紅酒，號稱這輩子花了千萬讓酒穿腸過，最近還開了線上課程介紹如何品酒。女同仁說，「這個男人絕對是我認識最任性享受人生的人，跟他一起工作超過10年，我能懂得怎麼看世界、出門玩，有一部分是跟他學來的」。

她說幾件事，佐證浩子有多任性、多會享受人生，那時還在電視台做外景節目，只要有他的過夜班，住宿一定要有游泳池，沒有，會被彈額頭。不管當天外景多晚收工、隔天需要多早出門，來回游個幾百公尺是他享受日常的儀式。

有一年去克羅埃西亞，一行人去賭場試手氣，那天謝炘昊怎麼壓怎麼贏，笑得小眼睛都不見了。但去餐廳的路上，浩子看見一名流浪漢蹲在路邊，便從口袋掏出剛贏來的50歐放在對方手裡。對他來說，享受贏的過程、被眷顧的喜悅，獲得滿足後，就把快樂傳遞給他人。

